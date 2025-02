¡Listos para el combate! McLaren revela primer vistazo del diseño de su auto para la Temporada 2025 Fórmula 1

El actual equipo campeón de Fórmula 1, McLaren, está listo para la Temporada 2025 y este viernes regaló un primer vistazo de lo que será su nuevo auto, el MCL39.

La escudería de Woking tuvo un día de filmación en Silverstone, donde aprovechó para revelar el nuevo diseño del monoplaza que conducirán Óscar Piastri y Lando Norris este año. El mismo destaca porque mantiene el emblemático color naranja, pero mezclado con negro en patrones como de camuflaje de guerra.

Así es el nuevo monoplaza de McLaren | X: @McLarenF1

Dicho diseño parece una declaración de intenciones del 'Equipo papaya', que este año no solo busca defender su corona en el Campeonato de Constructores, sino que buscará el primer Campeonato de Pilotos desde 2008, cuando lo ganó con Lewis Hamilton.

“Tenemos que ser realistas sobre que todo equipo habrá progresado este invierno. El año pasado ya vimos lo cerca que ha estado todo, lo que es bonito para el deporte", declaró el consejero delegado del equipo, Zak Brown.

Back in papaya and ready for 2025 🤩 pic.twitter.com/z0TKYnQjjg

— McLaren (@McLarenF1) February 13, 2025