Fórmula 1 revela avances de la película protagonizada por Brad Pitt

La Fórmula 1reveló en sus redes sociales un nuevo avance de 30 segundos de la película F1 protagonizada por Brad Pitt y una vez más dejó entrever que será todo un éxito.

En dicha publicación se puede apreciar al actor en su personaje de Sonny Hayes, el protagonista del rodaje, en distintos circuitos de la temporada 2024 quien se encuentra con su compañero de equipo Javier Bardem.

This is just the start. Only in theaters SUMMER 2025. #F1 #F1Movie pic.twitter.com/F4FVnzVORz

Y es que, la cinta es una de las historias más esperadas del 2025, Sonny Hayes sigue dejando ver que pondrá en lo más alto a la competición más importante del automovilismo

Se avecina el estreno de la película F1 con Brad Pritt como protagonista y producida por Apple. La historia que desenlaza un veterano de la competición, quien realiza su regreso para enfrentarse a su compañero de equipo, un talentoso novato.

También se reveló que el veterano regresa tras haber participado en la década de los 90’s, pero un choque lo haría desaparecer.

Brad Pitt stars in the first teaser trailer for F1.



Joseph Kosinski's new Formula 1 movie arrives in theaters and IMAX in Summer 2025. pic.twitter.com/z1xxsTzpvb

— Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) July 7, 2024