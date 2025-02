Presión desde México afectó a Checo Pérez, opinó mecánico de Red Bull

Cargar en sus hombros todo la presión de un país no fue sencillo para Sergio 'Checo' Pérez. Al menos eso opinó Calum Nicholas, mecánico de Red Bull, que consideró que el tapatío generó altas expectativas con su llegada al equipo austriaco.

En su participación en el podcast High Performance, mecánico en jefe en el equipo de Milton Keynes, habló sobre su experiencia a lado del tapatío. Al respecto, consideró que el último año en la Fórmula 1 fue difícil para el mexicano por la exigencia que llegó desde su propio país.

Para el mecánico, llegar a un equipo top como los austriacos convirtió a Checo en el deportista más destacado de México; sobre todo a raíz del subcampeonato mundial en 2023. "Cuando estás en México sientes como si él tuviera el peso de un país sobre sus hombros".

Checo fue el primer mexicano en subir al podio en el Autódromo Hermanos Rodríguez | RED BULL

"Los mayores atletas siempre habrían sido sus futbolistas y cosas por el estilo. Está bastante claro cuando estás en Ciudad de México que Checo es su mayor celebridad. Checo es como Dios en México y eso debe ser una gran presión para él”, añadió.

Consideró que Pérez Mendoza empezó bien su camino en Red Bull, pero cuando la posibilidad de pelear por el campeonato se sintió real, la presión fue mayor. "Es un gran peso cuando todo México quiere que hagas eso también".

"El problema es que te enfrentas a un tipo que es muy, muy difícil de vencer (Max Verstappen). Así que el día que das lo mejor de ti, igual no es suficiente. Ese es el asesino. Una vez que te has metido en la cabeza que puedes ganar un campeonato del mundo, pero en realidad el tipo que tienes al lado no te lo va a permitir porque va a encontrar más tiempo que tú”, consideró.