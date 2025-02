Williams presenta el FW47, nuevo monoplaza para 2025

Este viernes 14 de febrero Williams Racing ha presentado de manera oficial el nuevo automóvil de cara a la temporada 2025, el nuevo FW47, monoplaza que utilizará la escudería inglesa.

Nuevo FW47 de Williams Racing |

En un evento realizado el Silvertone, Williams mostró las primeras imágenes de su monoplaza y también se pudo observar su desempeño en pista.

Cabe señalar que el nuevo monoplaza que Williams Racing presentó el Silverton no es la versión final del FW47 que veremos esta temporada, pues las escuderías tienen que guardar el diseño final para la presentación oficial de la F1 la cual se llevará a cabo el próximo 18 de febrero.

Nuevo monoplaza de Williams | F1

Junto con la presentación del nuevo FW47, Williams Racing también aprovechó para mostrar por primera vez a Carlos Sainz en pista conduciendo el monoplaza de su nueva escudería luego de dejar Ferrari la temporada pasada.

FW47 in action for the first time 💙💨 pic.twitter.com/Ynj3KgovN4

— Atlassian Williams Racing (@WilliamsRacing) February 14, 2025