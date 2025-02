¡Oficial! Nueva temporada de Drive to Survive es anunciada por F1 y Netflix

Una temporada más. A través de las redes sociales de la F1 así como también en las de la plataforma de streaming Netflix, la mañana de este viernes se ha anunciado oficialmente una nueva temporada de la exitosa serie Fórmula 1: Drive to Survive.

La serie documental que relata lo que se vive entre pilotos y escuderías no solo lo que se vive durante toda la temporada dentro de la pista, si no también fuera de ella, lo que ha generado una gran respuesta de los aficionados de la F1 que ya esperan con ansias esta temporada.

Esta saga comenzó en el año 2019 y este 2025 estará llegando su séptima temporada, la cual relatará lo vivido durante el año pasado en la F1 y se espera que cuente con un total de 10 capítulos, el mismo numero que sus otras seis entregas.

El anuncio oficial menciona que esta nueva temporada de Drive to Survive estará disponible en Netflix el próximo viernes 7 marzo, exactamente una semana antes del comienzo oficial de la temporada 2025 de la F1.

