Guanyu Zhou se queda en la Fórmula 1 y regrasará con Ferrari para la Temporada 2025

La parrilla de la Fórmula 1 tendrá varios cambios en 2025. Pilotos como Sergio 'Checo' Pérez o Kevin Magnussen ya no estarán más en su asiento, mientras que Valtteri Bottas y Franco Colapinto cumplirán con labores de piloto de reserva. Y a estos dos últimos se sumó Guanyu Zhou este miércoles.

El año pasado, el piloto chino finalizó contrato con Sauber, que para esta temporada apostó por Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto. Desde entonces, se especuló que podría sumarse a los de Maranello como tercer piloto, algo que se confirmó este miércoles.

Guanyu Zhou salió de Sauber al final de la temporada pasada | X: @ZhouGuanyu24

"¡Le damos la bienvenida a Zhou Guanyu de nuevo a la familia Ferrari y se unirá a Antonio Giovinazzi como nuestro piloto de reserva oficial!", se lee en la publicación compartida por Ferrari.

Con la salida de Oliver Bearman a Haas y la de Robert Shwartzman a la IndyCar Series, Ferrari comenzó la búsqueda de un piloto de reserva para aportar en el desarrollo del auto que conduciarán Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Zhou uno de los pilotos que 'perdió' su asiento para 2025 | RED BULL

Y aunque conoce bien a Giovinazzi, en el equipo desde 2017, el italiano también seguirá compitiendo en el Mundial de Resistencia. Además, la experiencia de Zhou en Fórmula 1 lo favoreció por delante de pilotos como Antonio Fuoco, Davide Rigon y Arthur Leclerc, hermano menor de Charles.

Otro factor a favor del piloto chino fue que previamente ya había trabajado con los italianos. Se unió a la Academia de Ferrari en 2015, al final de su era en el karting y compitió en la Fórmula 4 y Fórmula 3.

Guanyu Zhou seguirá en la Fórmula 1 | MEXSPORT

Fue en 2018 que separó su camino de Il Cavalino Rampante antes de su debut en Fórmula 2, categoróa en la cual logró cinco victorias y 20 podios a lo largo de tres temporadas, antes de llegar a la F1. Ahora, con 25 años y tres temporadas de experiencia en la máxima categoría, regresa a Maranello.

"Es un honor ser uno de los pilotos de reserva que puede ayudar a desarrollar al equipo. No puedo esperar para verlos a todos en el circuito y es asombroso estar de regreso en casa donde todo empezó", declaró Zhou.

Welcoming Zhou Guanyu back to the Ferrari family as he joins Antonio Giovinazzi as our official reserve driver! Zhou spent four years with the Scuderia Ferrari Driver Academy from 2015 to 2018, and will split reserve driver duties with Antonio for the 2025 season pic.twitter.com/54OLL5uJm7

— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) February 5, 2025