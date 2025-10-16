¡Frenkie de Jong explota! El jugador del Barcelona señala a la prensa por manchar su imagen y mentir sobre su sueldo

El futbolista neerlandés lanzó un contundente mensaje tras haber renovado su contrato

De Jong previo a un partido | X: @FCBarcelona
REDACCIÓN RÉCORD
16 de Octubre de 2025

Frenkie de Jong, centrocampista del Barcelona, ha roto el silencio sobre las constantes polémicas que han rodeado su figura en los últimos años, apuntando directamente a los medios de comunicación por la imagen distorsionada que se ha generado sobre él, especialmente en lo relativo a su salario.

El jugador aprovechó su reciente comparecencia ante la prensa tras su renovación para lanzar un dardo contundente, al asegurar que las cifras económicas filtradas y difundidas por los medios son una exageración que ha afectado negativamente la percepción que el público tiene de él.

De Jong en un partido del Barcelona / X: @FCBarcelona
El "sueldo falso" y el daño a su imagen

De Jong se mostró visiblemente molesto al desmentir el persistente rumor de que es el jugador mejor pagado de Europa, una narrativa mediática que, según él, está completamente alejada de la realidad.

"No voy a contar lo que voy a cobrar, pero siempre han hablado mucho. Se ha exagerado mucho lo que cobraba antes y eso ha afectado cómo me ha visto la gente, porque si ven que Frenkie es el jugador que más cobra en Europa, y no era verdad. Creo que ha sido culpa de ustedes," sentenció De Jong, señalando directamente a los periodistas.

De Jong renovó hasta 2029 / X: @FCBarcelona
Contento por seguir en el club

A pesar de la relación tensa con la prensa, De Jong se mostró tranquilo y comprometido con la institución blaugrana, pues ayer se dio a conocer su renovación de contrato hasta 2029.

"Estoy contento en el Barcelona. Lo más importante es conseguir títulos. Es algo que quiero yo y el Barça también. Por eso he renovado", añadió.

