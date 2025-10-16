Javier Milei no tiene planeado asistir a Final del Mundial Sub 20, asegura vocero presidencial

Autoridades argentinas desmintieron este jueves las versiones que indicaban que el mandatario Javier Milei asistiría a la final del Mundial Sub-20, donde la Selección Argentina se enfrentará a Marruecos este domingo.

La declaración se produjo luego de que diversos medios reportaran que el presidente había realizado gestiones con FIFA y el gobierno de Chile, país sede del torneo, para coordinar su asistencia al partid.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, utilizó su cuenta de X para refutar la información que circuló en redes.

Javier Milei, presidente de Argentina / AP

El funiconario citó una de las publicaciones que replicaban la noticia de la supuesta asistencia y se limitó a escribir: "Fake. Fin.", señalando que la versión era falsa.

La Final del Mundial Sub-20

La Selección Argentina Sub-20, dirigida por Diego Placente, clasificó a la final del torneo que se disputa en Chile tras vencer a Colombia por 1-0 en las semifinales.

El partido por el título se jugará el próximo domingo 19 de octubre en el Estadio Nacional de Santiago, donde la Albiceleste buscará conseguir su séptimo campeonato del mundo en la categoría.

Argentina Sub 20 jugará la Final del Mundial / MEXSPORT