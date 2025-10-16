FIFA anuncia más de un millón de boletos vendidos para Mundial 2026 tras primera fase de venta

FIFA anuncia más de un millón de boletos vendidos para Mundial 2026 tras primera fase

El organismo detalló que fans de más de 200 países adquirieron entradas para el torneo

Logo y balón del Mundial 2026 | RÉCORD
Esteban Gutiérrez
16 de Octubre de 2025

FIFA compartió cifras de la primera fase de venta de boletos para el Mundial 2026 y presumió la adquisición de más de un millón de entradas luego del sorteo de preventa de Visa, que concluyó recientemente. 

A través de un comunicado, el organismo detalló que fanáticos de 212 países compraron localidades para el certamen.

Trofeo de la Copa del Mundo / AP
Países anfitriones lideran demanda global

Los residentes de los tres países sede de la edición de 2026—Estados Unidos, Canadá y México— encabeza la lista de compradores.

Completando la lista de los diez países con mayor demanda de boletos se encuentran potencias futbolísticas como Inglaterra, Alemania, Brasil, España, Colombia, Argentina y Francia.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, expresó su satisfacción por la respuesta del público. "Ha sido increíble, y es una magnífica señal de que el Mundial más grande e inclusivo de la historia ya ha empezado a cautivar a los aficionados de todo el mundo".

FIFA
¿Cuándo es la siguiente fase de venta?

La FIFA también resaltó que los fans del todo el mundo aún tendrán oportunidades de hacerse con entradas para la Copa del Mundo, pues este mes inicia la segunda fase de venta.

El periodo de registro dará comienzo el lunes 27 de octubre y finalizará el 1 de noviembre. Posteriormente, se volverá a realizar un sorteo aleatorio para conocer a los ganadores, quienes podrán buscar boletos individuales para los 104 partidos, así como abonos de estadio y de equipo.

Copa del Mundo
FIFA

