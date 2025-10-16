Arabia Saudita celebra su pase al Mundial con un premio millonario para sus jugadores

La Selección de Arabia Saudita volvió a clasificar a un Mundial y la celebración no tardó en llegar. Luego de empatar 0-0 ante Irak, el conjunto saudí selló su pasaje a la próxima Copa del Mundo 2026, y la noticia fue motivo de festejo en todo el país. Como parte del reconocimiento por el logro deportivo, los jugadores y el cuerpo técnico recibieron un premio económico que llamó la atención a nivel internacional.

Arabia Saudita empató ante Irak y clasificó al Mundial | AP

Según informó el medio local Asharq Business, el gobierno decidió otorgar una recompensa de cinco millones de riyales saudíes, equivalentes a aproximadamente un millón de dólares, para cada integrante del plantel. La decisión fue tomada por Abdulaziz bin Turki Al Faisal, ministro de Deportes, como una forma de agradecer el esfuerzo del equipo y reconocer la importancia del logro.

Un premio con antecedentes y una clasificación sufrida

Esta no es la primera vez que Arabia Saudita otorga un premio de alto impacto a sus jugadores. Durante el Mundial de Qatar 2022, luego del triunfo por 2-1 ante la Selección Argentina, la Federación también entregó primas especiales al plantel. Aquel resultado fue considerado un momento histórico para el fútbol saudí y a partir de ese momento el país adoptó esta política de recompensas.

El gobierno saudí otorgó un importante premio a sus jugadores | AP

En esta ocasión, la clasificación al Mundial no fue sencilla. El equipo tuvo un inicio complicado en las eliminatorias y llegó a estar en una posición riesgosa. Esto llevó a la Federación a tomar una decisión clave: apostar nuevamente por Hervé Renard, quien regresó al banquillo con el objetivo de reencauzar el rumbo. Con su regreso llegaron los resultados, y poco a poco Arabia Saudita fue escalando posiciones hasta llegar a la última fecha con posibilidades claras.

El encuentro ante Irak fue decisivo. Aunque el rival fue superior durante buena parte del partido, Arabia Saudita logró mantener el empate sin goles, un resultado que le bastó para sellar su clasificación. De esta manera, el equipo nacional alcanzó su séptima participación en una Copa del Mundo y la tercera de forma consecutiva, confirmando su lugar como uno de los protagonistas en el escenario futbolístico de Asia.

Arabia Saudita clasificó al Mundial con el empate sin goles ante Irak | AP

¿Cuál es el mejor resultado de Arabia Saudita en Mundiales?

De las siete participaciones hasta ahora en torneos de la FIFA, el mejor resultado de los Halcones Verdes fue precisamente su debut mundialista. En Estados Unidos 1994, llegaron hasta Octavos de Final, instancia en la cual quedaron eliminados 1-3 contra Suecia, que eventualmente llegó hasta Semifinales.

Desde entonces, Arabia Saudita ha quedado eliminada en Fase de Grupos y en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 ni siquiera clasificó. En las dos últimas ediciones, ganó solo un partido: contra Egipto (2-1) en Rusia 2018 y frente a Argentina por el mismo marcador, en Qatar 2022.

Renard guió a Arabia Saudita a su tercer Mundial al hilo | AP