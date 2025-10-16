¡Alerta en España! Narcotraficante fue detenido tras partido del Málaga

La Segunda División de España fue escenario de un hecho insólito luego del encuentro entre Málaga y Deportivo de la Coruña, correspondiente a la Jornada 9. Tras el parón por la Fecha FIFA, el fútbol regresó con normalidad, pero los alrededores del Estadio La Rosaleda fueron protagonistas de un episodio policial que llamó la atención de todos.

Persecución en Málaga

Una vez finalizado el duelo, un oficial de tránsito que realizaba labores de supervisión en la zona percibió un olor intenso a marihuana proveniente de uno de los vehículos que circulaban en medio del tráfico generado por la salida de los aficionados.

Al intentar detener al conductor sospechoso, este reaccionó de manera evasiva y trató de escapar subiendo a la acera. Sin embargo, debido a la gran cantidad de personas que caminaban por la zona, el conductor se vio forzado a detenerse, descendiendo rápidamente del vehículo para intentar mezclarse entre la multitud.

El intento de fuga no fue exitoso, ya que los oficiales lograron identificar y detener al sospechoso entre los fanáticos que salían del estadio. La situación generó confusión momentánea entre los asistentes, quienes presenciaron el arresto sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo en ese momento.

¿Qué encontraron las autoridades en el vehículo?

Tras la detención, los agentes procedieron a revisar el automóvil del implicado. Lo que descubrieron sorprendió incluso a los propios oficiales: en el interior del vehículo se encontraron hasta siete kilos de marihuana, distribuidos en diferentes bolsas que estaban ocultas en el maletero.

Este hallazgo convirtió el caso en una situación de mayor gravedad, por lo que el detenido fue trasladado de inmediato a disposición de las autoridades correspondientes, quienes iniciaron una investigación por tráfico de estupefacientes.

El incidente no tuvo relación directa con el partido en sí, pero sin duda generó repercusión en redes sociales y medios locales, ya que ocurrió en plena jornada deportiva y en una zona de alta afluencia de personas. Las imágenes del operativo rápidamente se viralizaron, generando reacciones entre aficionados y vecinos de la zona.

Este tipo de situaciones refuerzan la necesidad de mantener operativos de seguridad durante y después de los eventos deportivos, especialmente en estadios con alta convocatoria como La Rosaleda. A pesar del incidente, el evento deportivo se desarrolló sin mayores contratiempos dentro del recinto.

