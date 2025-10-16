Sandro Rosell asegura que su gestión fue “la mejor etapa en la historia del Barcelona”

El expresidente del Barcelona, Sandro Rosell, volvió a estar en el centro de la conversación blaugrana tras declarar que su mandato entre 2010 y 2014 representó “los mejores cuatro años de la historia del club”. Las declaraciones se dieron durante una conferencia, donde el exdirigente impartió una charla sobre la responsabilidad en el deporte.

Durante su intervención en la conferencia organizada por la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), Rosell hizo un balance de su gestión al frente del Barcelona, destacando que el club alcanzó una estabilidad económica sin precedentes, al tiempo que mantuvo su éxito deportivo en todas las secciones.

“Acabamos esos cuatro años de mandato con un beneficio ordinario neto de 250 millones de euros, sin vender jugadores y comprando patrimonio, no vendiendo. Con las secciones lo ganábamos todo”, afirmó Rosell.

El exmandatario subrayó que, pese a las críticas recibidas por algunas de sus decisiones, los resultados hablan por sí solos. “Han sido los mejores cuatro años de la historia del club. Estos son datos, mal le pese a quien le pese”, sentenció.

El polémico mandato

A pesar de los comentarios del exdirectivo, el mandato de Rosell no fue sin polémica pues, durante los últimos años ha estado involucrado en el caso Negreira donde se asegura que Barcelona pagó durante 17 años al entonces directivo del Comité de Árbitros español para tener beneficios.

Otro caso claro Sin embargo, como la gestión del caso Neymar, por los presuntos delitos cometidos en el traspaso en 2013, del jugador brasileño Neymar del Santos al equipo. El caso provocó, la dimisión de Sandro Rosell como presidente.

Solvencia económica

A pesar de las polémicas, el exdirectivo considera que su gestión ayudó mucho a la solvencia económica del equipo. Esto, según gracias al acuerdo de patrocinio con Qatar Foundation. Rosell recordó que el contrato, cerrado en 2010, fue vital para la supervivencia económica del Barcelona, que atravesaba una situación complicada en ese momento.

“Cuando llegamos, el club tenía 500 millones de deuda y 500 de facturación, además de 100 millones en salarios de jugadores. El contrato con Qatar Foundation, que entonces fue el mejor de la historia, nos salvó”, explicó el expresidente.

A pesar de reconocer el impacto positivo del acuerdo, Rosell señaló que fue objeto de una fuerte campaña de críticas, tanto internas como externas, por incluir publicidad en una camiseta que hasta entonces había estado libre de marcas comerciales.

“Sufrí un ataque masivo de políticos, influencers, gente del club y de fuera del club. Y ahora, aquello parece un juego de niños con el tipo de contratos que se firman actualmente”, lamentó. Aun así, Rosell defendió con firmeza que su administración dejó al Barça en una posición sólida, tanto deportiva como económicamente. “Compramos patrimonio y generamos beneficios, sin recurrir a la venta de jugadores”, insistió.