Fantasma Figueroa, DT de Nicaragua, culpa a su portero de la derrota ante Costa Rica

La Selección de Nicaragua vivió una noche amarga en San José el pasado lunes pues, en su visita al Estadio Nacional, el conjunto nicaragüense cayó goleado 4-1 ante Costa Rica, resultado que los deja sin posibilidades de avanzar rumbo al Mundial 202. Sin embargo, el marcador no fue lo único que llamó la atención, sino las explosivas declaraciones del técnico Marco Antonio “Fantasma” Figueroa, quien responsabilizó directamente a su portero Miguel Rodríguez por la derrota.

Golearon a Nicaragua | MEXSPORT

Tras el silbatazo final, el entrenador chileno no ocultó su frustración y apuntó directamente contra su guardameta. En conferencia de prensa, Figueroa fue contundente al asegurar que la derrota fue culpa del guardameta quien venía de ofrercer disculpas tras la derrota ante Haití.

“Lamentablemente, un equipo en proceso, en crecimiento, no puede cometer los errores que cometimos hoy. Miguel es un joven de 22 años, pero cada día que juega pierde oportunidades en el futbol profesional. Y eso no se lo digo yo, se lo dicen sus compañeros después de cada uno de los partidos”.

Criticó a su portero | IMAGO7

Lo culpó en los cuatro goles

El “Fantasma” aseguró que los cuatro goles de Costa Rica fueron consecuencia de fallas del portero, quien venía siendo cuestionado en encuentros anteriores. “Yo creo que los errores mataron el ánimo del equipo. Cuando estábamos 1-1 vino otro error y el 2-1. Todavía estábamos cerca de empatar, pero el 4-1 fueron cuatro errores de Miguel. ¡Cuatro, no uno!”, sentenció el estratega.

Estas palabras generaron polémica entre la prensa y los aficionados, pues Figueroa expuso públicamente a un futbolista joven, en un momento en el que el grupo buscaba recomponerse tras quedar eliminado del proceso mundialista.

Nicaragua ahora tendrá que enfrentar dos partidos más de las Eliminatorias. En noviembre se medirá ante Honduras y ante Haití en busca de tener un decorosa actuación en el resto del torneo. Queda ver si para estos partidos el DT convoca a Miguel Rodríguez o si el propio arquero rechaza su llamado.

Exhibió al arquero | X

Miguel Herrera sale en defensa del portero

Las declaraciones del entrenador no pasaron desapercibidas. Horas más tarde, el técnico mexicano Miguel Herrera salió en defensa del joven guardameta nicaragüense, señalando que un partido no se pierde únicamente por culpa de una persona.

“El jugador hace su esfuerzo más allá de que pueda tener un error, porque fue sólo uno. El jugador pone su granito de arena. Puedes tener un partido bueno o malo, pero no te comes la responsabilidad de todo un encuentro. Cuando te meten cuatro, no puede ser sólo una persona la culpable; es un equipo que te pasó por encima”, declaró Herrera.

Defendió al portero | MEXSPORT