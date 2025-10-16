Mikel Arriola, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), confirmó que solo restan detalles técnicos para concretar que Portugal sea el rival de México en la esperada reapertura del Estadio Azteca.

Arriola reveló que el acuerdo está prácticamente cerrado y que la posibilidad de ver a Cristiano Ronaldo en la cancha es alta. “Lo más probable es que sea Portugal. Faltan detalles, pero yo diría que ya está cerrado. Yo veo a Cristiano que siempre quiere estar y es parte del contrato. Si está en condiciones, jugará”, afirmó el directivo.

El presidente de la FMF subrayó que enfrentar a rivales de primer nivel es parte del plan estratégico rumbo al Mundial 2026.

Ronaldo en festejo de gol | AP

“El plan es partidos triple A. Ya jugamos contra Asia, Japón, y estamos en la etapa final de cuatro partidos con Conmebol. Javier está buscando los perfiles, nos comprometemos a maximizar el resultado”, explicó Arriola.

Además, respaldó el trabajo de Javier Aguirre, y es que en los últimos partidos de la selección, el equipo fue criticado arduamente.

“En qué está Javier? Está buscando. Está buscando los perfiles que le gustan. Él obviamente lo que está viendo es qué jugadores enfrentan las circunstancias, de qué manera. Entonces yo subrayo que hay un grupo muy importante hoy en México entre federativos, cuerpo técnico y jugadores, que estamos pensando solamente en el Mundial y que sea un buen Mundial", dijo Mikel.

Festejo de México | IMAGO7

Más preparación que nadie

El plan de trabajo contempla una preparación intensa. México disputará alrededor de 15 partidos amistosos en esta etapa, el doble de lo que jugarán otras selecciones rumbo a la justa de 2026

"A lo que nosotros nos comprometemos es sacar el trabajo para maximizar el resultado. Vamos a tener 15 partidos ya con los que hemos jugado en esta fase, 15 partidos que explican el doble de los partidos que va a tener cualquier otra selección. Y luego, jugando liguilla sin seleccionados como se le presentó a los dueños, vamos a tener más o menos entre cinco y seis semanas de tiempo con la selección”, dijo.