Diego Cocca opina sobre Julián Quiñones con el Tri: "Tiene mucho que aportarle"

Esta Fecha FIFA marcó la vuelta de Julián Quiñones a las convocatorias de Javier Aguirre para jugar con la Selección Mexicana, donde el delantero naturalizado mexicano jugó 98 minutos entre los partidos frente a Colombia y Ecuador.

Ante el rendimiento de Quiñones con el Tricolor, y los supuestos rumores de que Javier Aguirre no cuenta con el exjugador de los Rojinegros del Atlas, su exentrenador, Diego Cocca, elogió a Julián, asegurando, que tiene mucho que darle al Tri.

Quiñones puede aportarle mucho al Tri, según Diego Cocca | MEXSPORT

“No lo sé, no me corresponde, ojalá, le deseo lo mejor. Este, tengo un gran aprecio por Julián, sé lo que es como persona y como jugador, y seguramente tiene mucho para aportarle a la Selección”, comentó el actual entrenador de los Rojinegros.

Recordemos que Diego Cocca, que aparte fue entrenador de la Selección Nacional, fue el estratega con el que Julián Quiñones se coronó como bicampeón con los Rojinegros del Atlas, antes de irse a las Águilas del América.

Recordemos que, después de Copa Oro, donde no jugó ni la semifinal ni la Final, Quiñones no fue convocado para los juegos amistosos de septiembre, donde México empató contra Japón y contra Colombia.

Quiñones está en la pelea por un lugar para la Copa del Mundo del 2026, donde compite en la delantera con Santiago Giménez, Raúl Jiménez y Germán Berterame.

