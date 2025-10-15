Televisa le gana a TV Azteca en audiencia del México vs Ecuador

TelevisaUnivision volvió a posicionarse como líder de audiencia durante la transmisión del partido amistoso entre México y Ecuador, correspondiente a la Fecha FIFA de octubre, alcanzando una cifra impresionante de 11 millones de espectadores en territorio nacional. El encuentro, que reunió a los aficionados del futbol mexicano, se convirtió en el programa deportivo más visto del fin de semana.

Rangel en partido | IMAGO7

¿Cuál fue la audiencia del México vs Ecuador?

De acuerdo con datos de HR Media, el duelo de la Selección Mexicana superó por un 43% a TV Azteca. La cifra refleja el alto interés que sigue generando el equipo dirigido por Javier Aguirre, incluso en compromisos amistosos.

La cadena agradeció al público su preferencia a través de un mensaje oficial en el que destacó el apoyo constante de los televidentes. “¡Gracias por tu preferencia!”, publicó TelevisaUnivision, acompañando el mensaje con los logotipos de ambas selecciones y los datos de audiencia alcanzados.

El compromiso entre México y Ecuador fue uno de los más esperados de la doble jornada de octubre, en la que el conjunto tricolor también enfrentó a Colombia. Aunque los resultados en la cancha no fueron los mejores, la Selección mantuvo un seguimiento masivo por parte de la afición.

Festejo de México | IMAGO7

El gran alcance televisivo confirma el poder de convocatoria del representativo mexicano y el interés que despierta cada presentación, sin importar si se trata de encuentros oficiales o amistosos.

Televisa se llevó el triunfo en la audiencia ante TV Azteca para ese compromiso ante Ecuador, una disputa importante ante la dupla de Christian Martinoli y Luis García.

Los 11 millones de televidentes registrados durante el México vs Ecuador representan una muestra clara de la conexión entre el público y el combinado tricolor. Además, reflejan la preferencia de la audiencia por los contenidos deportivos de producción nacional frente a otras opciones del mercado.

Televisa celebra triunfo

Con estos resultados, Televisa reafirma su liderazgo como la televisora deportiva más vista del país, manteniendo su compromiso de llevar las emociones del futbol mexicano a millones de hogares. La cadena cerró su comunicado celebrando el apoyo del público: un reconocimiento a la pasión inquebrantable de los aficionados que siguen a la Selección sin importar el resultado.

En partido | IMAGO7