Barcelona recibe licencia para regresar al Spotify Camp Nou

Barcelona respira y los fieles aficionados esperan el regreso al campo que se abrió gracias a Ladislao Kubala. Por medio de un comunicado, el conjunto blaugrana dio a conocer la noticia de su vuelta al Spotify Camp Nou, aunque no de inmediato.

El recinto | @brfootball

La directiva catalana informó que recibieron el permiso del Ayuntamiento de Barcelona para la apertura de más de 25 mil aficionados en el coloso ubicado en el distrito de Les Corts. La mesa del Barça agregó que pese a ya poder regresar al recinto, aún jugarán un par de partidos más en el Estadio Olímpico de Montjuic.

"Esta autorización corresponde a la Fase 1A, que comprende Tribuna y Gol Sur, con una capacidad para 25.991 aficionados y aficionadas, incluyendo 81 plazas para personas con movilidad reducida", agregó el club por medio de su comunicado oficial.

El recinto | @brfootball

¿Con qué mejoras cuenta el Spotify Camp Nou?

De igual forma, el conjunto blaugrana se encargó de enumerar y mencionar de forma minuciosa sus grandes atractivos en las mejoras del recinto, en el que aseguraron que pensaron tanto en los jugadores como en los aficionados. Entre las mejoras se encuentran las siguientes:

Un nuevo túnel de jugadores; nuevos vestuarios para el primer equipo y para el equipo visitante; mejoras en comodidad y seguridad, con más accesos, vías de evacuación y barandillas; sistemas de acceso con pórticos y ticketing integrado, compatibles con jornadas de eventos y con el tráfico rodado de obra; y un nuevo sistema de rociadores y de extinción automática.

El recinto | @brfootball

¿Cuándo abrirá el Camp Nou?

El club catalán sentenció su intervención agradeciendo a los aficionados y socios por la paciencia en la remodelación del recinto; aunque no dieron una fecha en específico de apertura.

Con información de Sport, el conjunto del Barcelona planea regresar al recinto a mediados de noviembre, para el encuentro ante Athletic Club de Bilbao. El cuadro blaugrana agregó que están en busca de una nueva licencia para un mayor aforo en duelos venideros, tanto de LaLiga como de Champions League.

Regreso | @BarcaFRNews