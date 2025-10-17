Hansi Flick desmiente rumores de indisciplina por parte de Lamine Yamal

Hansi Flick, entrenador alemán del FC Barcelona, declaró en conferencia de prensa previa al duelo de LaLiga contra el Girona, que los rumores sobre problemas de indisciplina por parte de la estrella en ascenso, Lamine Yamal, son completamente falsos, asegurando que el jugador no ha presentado alguna clase de discrepancia contra él o el equipo.

Yamal en entrenamiento con el Barca | @FCBarcelona

Solo buena conducta en Barcelona

El estratega alemán, es conocido por su estricto margen de reglas en sus vestuarios, hecho que hizo que los rumores sobre los problemas con Yamal se hicieran más fuertes, aún más cuando fue el polémico cambio del banquillo a la titularidad del jugador de la Selección Española, sin embargo, todo quedó en mentiras a palabras de Flick.

“Me gustaría saber de dónde lo sacan. Es una tontería. Nunca, ni Deco ni la gente del club, me ha dicho nada. Confían mucho en mi trabajo y nunca me pedirán nada. Es una chorrada. No tengo nada que esconder. Si alguien ha dicho esto, miente, no es verdad”, declaró el entrenador del Barcelona.

Flick en entrenamiento | @FCBarcelona

Además del caso con Lamine, Flick habló sobre los problemas que está teniendo el Barcelona durante la temporada, esto a causa de las múltiples lesiones que han sufrido sus jugadores. Pese a esta situación, el estratega se mostró optimista, pero sí recalcó que el equipo debe dar su máximo, además de dejar abierta la posibilidad de recurrir a la Masia si el tiempo lo requiere.

“Tenemos que encontrar soluciones. Lamine y Fermín han vuelto, pero no pueden jugar 90 minutos. Si jugamos a buen nivel, podemos ganar a cualquiera. Lo importante es empezar bien el partido. Tenemos que jugar al mejor nivel y eso es lo que espero del equipo.

En ataque hemos perdido a muchos jugadores las últimas semanas. Tenemos varias opciones. Hay jugadores que recuperaremos y quizás no estarán al nivel físico adecuado. Hay jugadores de La Masía que quizás mañana sean una opción”, sentenció Flick.

Flick en juego de LaLiga | AP

La mentalidad como aliada importante en Cataluña

Al final de la conferencia de prensa, el heidelbergués, comentó de manera contundente que ninguna lesión ni situación extra cancha debe ser usada como ‘pretexto’ para malos resultados, asegurando que en el equipo Blaugrana hay suficiente calidad para sacar adelante la temporada.

“Somos el Barça y nuestros seguidores nos quieren ver luchar en todas las situaciones. Perdimos contra el Sevilla, estamos dos puntos por detrás del Madrid y perdimos también en la Champions, pero quedan seis partidos. Tenemos que empezar todos los partidos con una buena actitud. Hay que luchar cada balón, cada acción, cada uno contra uno”, concluyó.

Entrenador Hansi Flick | AP