PSG rescató agónico empate ante Estrasburgo en el Parque de los Príncipes

Paris Saint-Germain estuvo cerca de sumar su segunda derrota dentro de la temporada 2025-2026 en la Ligue 1 en su estadio después de haber estado abajo en el marcador por la gran mayoría de del tiempo, recuperándose en la recta final del partido con un cierre frenético del equipo de Luis Enrique, para mantenerse como líderes de la competencia.

En un duelo dentro de la parte alta de la tabla, Estrasburgo se ha apoderado del segundo lugar de manera momentánea con el duelo de Marsella aún por jugarse dentro de la octava jornada.

Barcola abrió el marcador | AP

Con problemas en el parque

Paris Saint-Germain abrió el marcador con un gol de Bradley Barcola al minuto 6, con lo que parecía un encuentro a favor de los parisinos; sin embargo, tan solo 20 minutos después Joaquín Panichelli anotó el gol del empate en el Parque de los Príncipes, mismo que viviría posteriormente la voltereta por parte de los visitantes, ya que al 41' Diego Moreira descontó de nueva cuenta a favor de 'Le Racing'.

Fue en el segundo tiempo cuando el duelo se 'rompió' por completo, primero con Joaquín Panichelli anotando un doblete apenas a los cuatro minutos de haber comenzado la segunda parte, dejando con una desventaja considerable a los parisinos en su casa.

Estrasburgo no pudo mantener la ventaja | AP

La respuesta de los de Luis Enrique fue lo que electrificó el duelo, pues minutos después del doblete de Panichelli, el portero Mike Penders derribó a Gonçalo Ramos en el área provocando un penal inmediato, mismo que cobro de buena manera el portugués para acercar a un solo gol a los campeones de Francia y de Europa, dejando al minuto 58 un duelo más que cerrado para los minutos finales.

A partir de ese momento, el PSG no dejó de atacar, fabricando la mayor cantidad de ocasiones de peligro, quedándose muy cerca de empatar en repetidas ocasiones, pero fue hasta el minuto 79 cuando Senny Mayulu hizo una jugada individual por la banda derecha, rematando con potencia al arco, momento en donde Penders rechazó con dirección al atacante parisino, quien con la cabeza volvió a rematar y alejó el balón lo suficiente para vencer el marco visitante y empatar a tres goles el encuentro.

Gonçalo Ramos metió en el partido a PSG | AP

¿Qué sigue para ambos equipos?

Después de este regreso de Ligue 1, a Paris Saint-Germain le viene un partido ante Bayer Leverkusen como visitantes el próximo 21 de octubre como parte de la UEFA Champions League, para posteriormente enfrentar de regreso en la liga francesa a Stade Brestois también en calidad de visitantes.

Por parte del Racing de Estrasburgo, sus dos siguientes partidos serán en contra de Jagiellonia Bialystok de local en Conference League y en el siguiente fin de semana ante Olympique de Lyon visitando el Groupama Stadium.

Kvaratskhelia no tuvo su mejor partido | AP