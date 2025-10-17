¡Censura! LaLiga no transmite protestas en el Real Oviedo vs Espanyol

El arranque de la jornada en LaLiga tuvo un momento inusual y cargado de simbolismo. Antes del silbatazo inicial en el duelo entre Real Oviedo y Espanyol, los jugadores de ambos equipos permanecieron inmóviles durante 30 segundos sobre el césped del Estadio Nuevo Carlos Tartiere, en señal de protesta.

¿Cuál fue la protesta en el Real Oviedo vs Espanyol?

El gesto no pasó desapercibido para los aficionados presentes, aunque la transmisión oficial evitó mostrarlo. De acuerdo con diversos reportes, las cámaras optaron por ofrecer una toma aérea del estadio durante el lapso de la manifestación, omitiendo las imágenes del plantel detenido en el terreno de juego.

La protesta se originó como respuesta a la decisión de llevar un partido oficial de LaLiga a Estados Unidos. El organismo autorizó que el encuentro entre Villarreal y Barcelona se dispute en la ciudad de Miami, una medida que ha generado descontento en buena parte del futbol español.

Varios clubes han expresado su inconformidad por considerar que la medida afecta la esencia del campeonato y el equilibrio de la competencia. Para ellos, disputar un partido fuera de territorio español atenta contra la tradición del torneo y la afición local, que se ve privada de asistir a los estadios.

El silencio de los jugadores fue una manera de mostrar unidad ante lo que consideran una decisión impuesta. La acción del Oviedo y el Espanyol podría ser apenas la primera de varias manifestaciones que se repitan en distintos encuentros a lo largo de las próximas fechas.

LaLiga no responde a la protesta

Hasta el momento, LaLiga no ha emitido un comunicado sobre la protesta ni sobre la reacción de los clubes. Las redes oficiales del torneo también han guardado silencio, evitando mencionar el incidente registrado en Oviedo.

Por su parte, los aficionados se sumaron al gesto con aplausos y mensajes de apoyo desde las gradas, mostrando su desacuerdo con la internacionalización de los partidos oficiales.

Mientras tanto, el debate sigue abierto. La decisión de jugar en Miami busca proyectar el futbol español a nivel global, pero la oposición de los clubes demuestra que la idea de “exportar” LaLiga no será un camino sencillo ni libre de resistencia dentro del propio campeonato.

