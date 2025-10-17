Espanyol derrota a Real Oviedo con facilidad y con protesta incluida contra LaLiga

Con dos goles en el complemento, Espanyol derrotó con cierta facilidad al Real Oviedo, en un partido que quedó marcado por una protesta contra LaLiga. Los goles del cuadro de los Periquitos fueron por parte de Kike García y Pere Milla.

El futbol, como la mayoría de contextos sociales, no es ajeno a los desacuerdos y demandas de los trabajadores, en este caso, de los futbolistas. Los primeros 15 segundos del partido no se jugaron por una protesta en contra de la Federación Española, por llevar el partido entre Barcelona y Villarreal a Estados Unidos.

Duelo en España | @RCDEspanyol

Las acciones futbolísticas comenzaron con una desatención defensiva del Espanyol, que no pudo aprovechar. Luka Ilić se encontró de frente contra Marko Dmitrović, quien se terminó llevando el duelo entre los futbolistas balcánicos con un gran achique.

Después de la posesión casi interminable del cuadro Carbayones, el cuadro de los Periquitos comenzó a atacar y tener el control de la esférica. Roberto Fernández Jaén tuvo su primera gran jugada con un remate circense, que terminó en las manos de Dmitrović.

Antes de terminar el primer tiempo, al minuto 44, el Espanyol tuvo otra gran oportunidad de abrir el marcador, pero ahora desde la pelota parada. Pere Milla remató desde el tiro libre y estuvo cerca de mandar el balón al fondo, pero solo fue un aviso de sus intenciones para la segunda mitad.

Segundo tiempo catalán

Los últimos 45 minutos fueron un dominio total del conjunto catalán sobre los asturianos, pero el marcador nunca se movió hasta los últimos minutos. El primer gol llegó con una carambola, revisión del VAR y el grito ahogado de salvación de los aficionados del Real Oviedo.

Kike García remató en el área chica y Dmitrović intentó sacar el balón, pero la esferica cruzó en su totalidad la línea de gol. Después del gol, el Espanyol tomó el control del balón y terminó por sentenciar todas las acciones al 82’.

Una gran triangulación terminó con un balón de palo a palo para el gol de Milla, quien avisó desde la primera mitad sus intenciones de gol. El Carlos Tartiere se llenó de abucheos y el Real Oviedo comenzó de mala manera su era sin Veljko Paunović.

