¡Se pierde El Clásico! Hansi Flick es expulsado y no estará ante Real Madrid

Hansi Flick fue expulsado del partido ante Girona, por lo que no podrá estar en el banquillo con su equipo para El Clásico ante Real Madrid. El alemán vio la tarjeta roja en los últimos momentos del encuentro de la Jornada 9.

En partido | AP

El entrenador alemán fue expulsado por las constantes protestas en el partido. Gil Manzano, árbitro del partido, ya le había advertido con una tarjeta amarilla, pero Flick reincidió para que finalmente tuviera que irse.

Fue un partido complicado para el Barcelona, en el que cayeron en la desesperación al no encontrar la forma de estar cómodos en el marcador. Ronald Araújo fue el héroe al anotar el gol de la victoria en el 90+3 y darle los tres puntos al conjunto culé.

Los tres puntos pusieron momentáneamente al Barcelona en primer lugar, lo que será todavía más importante para El Clásico, pues son rivales directos y los máximos candidatos para llevarse el título de LaLiga.

En juego | AP

Tras la anotación de Araújo, Flick fue captado mientras festejaba, con cortes de manga que causaron reacciones entre la afición, entre quienes lo criticaron por su actitud y quienes aplaudieron por su pasión y entrega con el equipo.

Barcelona espera que la ausencia de Flick en el área técnica no los afecte para El Clásico, una rivalidad que dominaron la temporada pasada y que ahora quieren replicarla para llevarse LaLiga de nueva cuenta.

Con la expulsión confirmada, Hansi Flick no podrá estar en el banquillo para el duelo más esperado del calendario: El Clásico ante el Real Madrid. Será una baja sensible para el cuerpo técnico, ya que el alemán había encontrado una racha positiva con el equipo y buscaba mantener la intensidad mostrada en las últimas jornadas.

A pesar de su ausencia, el Barcelona llega motivado al compromiso, especialmente después del triunfo ante Girona que los colocó en lo más alto de la tabla. El club confía en que el trabajo de la semana y el impulso anímico tras la victoria sean suficientes para enfrentar a su máximo rival con la misma determinación.

Flick en el banquillo | AP



