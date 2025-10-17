¿Cuánto costará el álbum y sobres del Mundial 2026?

Se acerca el inicio de la Copa del Mundo 2026 a celebrarse en México, Canadá y Estados Unidos, únicamente meses separan del acto inaugural y pitazo inicial en el Estadio Azteca; sin embargo, la afición ya espera el álbum oficial de la justa veraniega.

Diversos reportes en redes sociales empiezan especular sobre los precios incluso afirmando que el precio que tendrá las estampas de Panini y el que amenaza por no ser nada barato, esto aunado a que se ha incrementado el número de invitados.

Infantino l AP

Se ha podido ver que este artículo de colección tendrá la portada y reverso los colores oficiales con el número gigante del 26 como se ha visto el logo del Mundial, en esta ocasión con un vino dominante parecido al de la pasada edición.

¿Cuánto costará?

El álbum tendrá alrededor de 112 páginas debido al incremento de selecciones que serán 48; entre países, estadios y algunos cromos brillantes; la pasta blanda tendría un valor aproximado de 50 pesos mexicanos, mientras que la pasta dura oscilarán entre los 250 y 300; los sobres de 7 estampas de 18 a 20 pesos.

Se espera que salga a la venta en abril, cuando se tenga confirmado a todos los clasificados, después del repechaje y cómo se realizarán los partidos y de esa forma hacerse oficial para empezar a hacerse el llenado clásico.

Diseño del álbum y sobres l MrOFFSIDER

México tendrá un impacto económico mayor que Qatar 2022

De acuerdo a Mikel Arriola, Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, aseguró que tendrá un mayor impacto económico México en comparación con el dado en Qatar 2022 donde resalta alrededor de los 20 millones de visitantes tan solo en el territorio mexicano.

"La FIFA está proyectando un ingreso para el Mundial de 2026 de 11 mil millones de dólares; eso es 70% que el Mundial de Qatar en el 2022. En México estamos esperando entre 15 y 20 millones de visitantes adicionales, más de 50 mil empleos adicionales, la actividad económica va a superar los 3 mil millones de dólares y el impacto equivale a 300% más de lo que implica el Gran Premio de la Fórmula 1", resaltó.

Cristiano Ronaldo se acerca al Mundial l AP

El dirigente del futbol mexicano apuntó que la próxima edición tendrá muchos más ‘ojos en cuanto espectadores: "Se está proyectando que el incremento extraordinario del PIB será de entre el 0.2 y el 0.5 solamente en 40 días".



Qatar l AP