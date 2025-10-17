Shohei Ohtani lleva a los Dodgers a la Serie Mundial con una actuación histórica

Shohei Ohtani impulsó a los Dodgers de Los Ángeles de regreso a la Serie Mundial con una actuación de dos vías para la historia. El japonés conectó tres jonrones enormes y lanzó pelota de dos hits hasta la séptima entrada, y los Dodgers barrieron a los Brewers de Milwaukee de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional con una victoria de 5-1 en el Juego 4 el viernes por la noche.

Ohtani en partido | AP

Así fue el triunfo de Dodgers sobre Brewers

Los Dodgers tendrán la oportunidad de ser el primer equipo de beisbol en repetir campeón de la Serie Mundial en un cuarto de siglo después de esta noche alucinante para el tres veces MVP Ohtani, quien terminó enfáticamente una postemporada tranquila para sus elevados estándares.

Después de ponchar a tres en la parte alta de la primera entrada, Ohtani conectó el primer jonrón de apertura de un lanzador en la historia de las Grandes Ligas ante el abridor de los Cerveceros, José Quintana.

Ohtani siguió con un jonrón de 469 pies en la cuarta entrada, despejando el pabellón del jardín izquierdo sobre las gradas del jardín izquierdo.

Ohtani añadió un tercer jonrón solitario en la séptima, convirtiéndose en el duodécimo jugador en la historia de las Grandes Ligas en conectar tres jonrones en un partido de playoffs. Sus tres jonrones recorrieron un total de 1,342 pies.

Festejo | AP

Ohtani (2-0) también dominó completamente a los Cerveceros en su segunda apertura de postemporada en el montículo, ponchando a 10 para su primer juego de dos dígitos en ponches con el uniforme de los Dodgers.

Después de que los dos primeros bateadores de los Cerveceros llegaron a base en el séptimo, abandonó el montículo ante una ovación que hizo temblar el estadio, y después de que Alex Vesia escapó del apuro, Ohtani celebró conectando su tercer jonrón en la mitad inferior.

Los poderosos Dodgers son el primer equipo en ganar dos títulos consecutivos desde Filadelfia en 2009. Los Ángeles está de regreso en la Serie Mundial por quinta vez en nueve temporadas e intentará convertirse en el primer equipo en repetir campeón del beisbol desde que los Yankees de Nueva York ganaron tres Series Mundiales consecutivas entre 1998 y 2000.

Tras coronar una arrasadora victoria de 9-1 en los playoffs de la Liga Nacional con esta singular actuación de Ohtani, los Dodgers se dirigen a la Serie Mundial por 23.ª vez en la historia de la franquicia, incluyendo 14 títulos desde que se mudaron de Brooklyn a Los Ángeles. Solo los Yankees de Nueva York, rivales del año pasado, han participado más veces en el Clásico de Otoño (41).

¿Cuándo inicia la Serie Mundial?

Los Ángeles tendrá una semana libre antes del inicio de la Serie Mundial el próximo viernes, ya sea en Toronto o en el Dodger Stadium contra Seattle. Los Mariners vencieron a los Blue Jays 6-2 el viernes para tomar una ventaja de 3-2 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, que continúa el domingo en el Rogers Centre.

Los Dodgers nunca habían barrido una Serie de Campeonato de la Liga Nacional en 16 apariciones previas, pero se convirtieron en apenas el quinto equipo en barrer esta serie, dominando contundentemente a un equipo de Milwaukee con 97 victorias. Los Ángeles es el primer equipo en barrer una serie de postemporada al mejor de siete juegos desde 2022, y el primero en barrer una Serie de Campeonato de la Liga Nacional desde Washington en 2019.

En acción | AP



