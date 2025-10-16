Blue Jays vencieron a los Marineros 8-2 para empatar la serie en el Juego 4

Max Scherzer hizo retroceder el reloj con una actuación clásica de pitcheo y Andrés Giménez disparó un jonrón e impulsó cuatro carreras para que los Toronto Blue Jays vencieran el jueves 8-2 a los Seattle Mariners para empatar la Serie de Campeonato de la Liga Americana a dos juegos por bando.

Vladimir Guerrero Jr. conectó su quinto jonrón en esta postemporada y Scherzer, de 41 años, permitió dos carreras en 5 2/3 entradas para los Azulejos, que han superado a los Marineros 21-6 en Seattle después de perder los primeros dos juegos en casa. El quinto juego de la serie al mejor de siete será el viernes, con Kevin Gausman programado para abrir para Toronto contra el ganador del primer juego, Bryce Miller.

Blue Jays se impuso para igualar la serie | AP

Scherzer, en su apertura número 500 en las Grandes Ligas, temporada regular y postemporada combinadas, se convirtió en el lanzador de mayor edad en iniciar un juego de postemporada desde que Jamie Moyer tenía 45 años para los Filis de Filadelfia en la Serie Mundial de 2008.

El veterano lanzador derecho permitió tres hits, uno de ellos un jonrón solitario de Josh Naylor en la segunda entrada. Scherzer se acomodó a partir de ahí y no fue retirado hasta la segunda visita del mánager John Schneider al montículo. Con dos outs en el quinto, Schneider y Scherzer intercambiaron palabras brevemente en el montículo por primera vez, y el tres veces premio Cy Young pareció decirle a Schneider que no saldría del juego en ese momento.

Schneider dejó a Scherzer adentro y rápidamente ponchó a Randy Arozarena con una bola curva, uno de los seis ponches más altos de su carrera que Scherzer indujo con su curva, antes de golpear su guante en celebración. Mientras tanto, la ofensiva de los Blue Jays retomó su ritmo tras anotar 13 carreras en el tercer juego.

Giménez conectó un jonrón de dos carreras en la tercera entrada por segundo día consecutivo, esta vez ante el abridor Luis Castillo, para darle a Toronto una ventaja que no cedió. Los Blue Jays anotaron otra carrera en la entrada, persiguiendo a Castillo, cuando el relevista Gabe Speier impulsó una carrera.

Toronto aumentó su ventaja en la cuarta entrada con un doblete productor de George Springer, quien anotó gracias a un lanzamiento descontrolado de Matt Brash. Guerrero, quien había conectado un sencillo al principio del juego, conectó un jonrón por la banda opuesta al jardín derecho de la séptima entrada contra Eduard Bazardo.

Guerrero lidera las mayores en jonrones en esta postemporada. Giménez añadió dos carreras de seguridad en la octava con un sencillo de dos carreras al medio que se desvió en el guante del relevista Emerson Hancock.

