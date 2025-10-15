¡Reviven! Blue Jays vencen a los Seattle Mariners en el segundo de la serie

Shane Bieber dominó seis entradas completas a la ofensiva de los Seattle Mariners, que solo atinaron a anotar dos carreras en el turno del lanzador abridor de los Toronto Blue Jays, que terminarían apaleando a los de Seattle en el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Para complementar el buen trabajo que estaba haciendo el hombre de la lomita, Vladímir Guerrero Jr. y la ofensiva completa de los Jays terminaron por concretar la igualada en la serie.

Los Blue Jays se llevaron el tercero y obligan a un quinto en la serie | AP

Guerrero Jr., Alejandro Kirk, George Springer, Addison Barger y Andrés Giménez se volaron la barda para poner la ventaja de 14 carreras a cuatro sobre los Mariners, que retiraron a George Kirby después de solo haber lanzado cuatro entradas en el T-Mobile Park.

Randy Arozarena conectó su primer cuadrangular en la postemporada, aunque no pudo ayudar a su equipo para evitar la paliza que los Toronto Blue Jays les acomodaron en su propio parque de pelota.

Quinto juego obligado

Con la victoria de los Toronto Blue Jays en el tercer juego de la serie, la serie se extenderá a cinco juegos, por lo que la gente en Seattle tendrá un par de partidos más en el T-Mobile Park.

Si Toronto logra empatar la serie, o ganar un segundo juego, la serie volverá a Canadá para los juegos seis y siete, de ser necesario.

