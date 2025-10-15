Toronto Blue Jays vs Seattle Mariners: ¿Dónde ver el Juego 4 de la ALCS?

El crucial Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS) entre Toronto Blue Jays y Seattle Mariners se celebra hoy en el T-Mobile Park, con los Mariners liderando la serie.

Arozarena busca llegar a la Serie Mundial | AP

El partido se perfila como un intenso "bullpen game". Toronto deberá depender de su staff de relevistas y una gestión perfecta para compensar la ausencia de un abridor principal programado. Seattle, en casa y con el impulso, buscará apoyarse en la profundidad de sus brazos, con la mira puesta en un cierre firme de su closer estrella, Andrés Muñoz.

Alejandro Kirk, otro mexicano en la serie | AP

La ofensiva de los Blue Jays, liderada por Vladimir Guerrero Jr. y Alejandro Kirk, necesita encenderse y producir carreras desde el inicio. Los Mariners, que han dependido de Julio Rodríguez, requieren que figuras como Ty France y Mitch Haniger eleven su rendimiento colectivo para consolidar la ventaja. El factor público en Seattle será determinante.

Este enfrentamiento crucial no solo define el marcador sino que carga con la historia de la dramática eliminación de Toronto a manos de Seattle en 2022. El Juego 4 es una batalla de alta presión que decidirá el ritmo emocional de la serie de cara a la definición del campeonato.

T-Mobile Park, casa de Mariners | AP

¿Dónde ver Toronto Blue Jays vs Seattle Mariners?