Dodgers toma la ventaja ante Brewers en el primer juego con homerun de Freddie Freeman

El primer juego de la serie entre Los Angeles Dodgers y los Milwaukee Brewers cumplió con las expectativas, ofreciendo un duelo de lanzadores que se definió por detalles. En un partido de alta tensión celebrado en el American Family Field, los californianos se impusieron 2-1 para tomar ventaja (1-0) en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Con una sólida actuación colectiva y el liderazgo ofensivo de Freddie Freeman, autor de un cuadrangular clave en la sexta entrada, los Dodgers dieron el primer golpe en una serie que promete emociones de principio a fin.

Dodgers sacó la ventaja en campo ajeno | AP

Freddie Freeman marcó el rumbo con su poder en la sexta

El encuentro inició con dominio total de los abridores, quienes colgaron ceros durante las primeras cinco entradas. Sin embargo, la tensión se rompió en la parte alta del sexto inning, cuando Freddie Freeman conectó un home run solitario que silenció a la afición local y puso a los Dodgers arriba 1-0. El batazo del primera base fue una muestra más de su calidad en momentos decisivos, impulsando a su equipo en un juego que hasta entonces había sido un auténtico duelo de pitcheo.

Tras la explosión de Freeman, los angelinos encontraron una oportunidad más tarde para ampliar la ventaja. En la octava entrada, una oportuna carrera de Will Smith permitió que Mookie Betts llegara al plato, colocando el 2-0 que parecía sentenciar el juego. Los Dodgers demostraron una vez más su capacidad para capitalizar los pocos errores del rival y mantener la presión hasta el final.

Ohtani fue parte de la victoria de Los Angeles | AP

En el montículo, los lanzadores de Los Angeles mantuvieron el control, limitando a la ofensiva de Milwaukee a contadas oportunidades. Su bullpen, pieza clave a lo largo de la temporada, volvió a responder en momentos críticos, apagando cada intento de reacción de los Brewers.

Los Brewers reaccionaron, pero no fue suficiente

El conjunto local intentó despertar en la parte baja del octavo episodio, cuando una carrera más de Isaac Collins rompió el dominio angelino y permitió a los Brewers recortar la diferencia a 2-1. Con corredores en base y el público alentando con fuerza, los de Milwaukee soñaron con la remontada, pero un doble play oportuno enfrió las esperanzas y mantuvo la ventaja de los visitantes.

La Serie se pone 1-0 a favor de Dodgers | AP

En la novena, los Dodgers cerraron con autoridad. Su cerrador consiguió los tres outs finales sin mayores complicaciones, sellando una victoria de oro que les permite tomar ventaja en la serie y trasladar la presión a su rival.

Aunque Milwaukee mostró carácter y una defensa sólida, la falta de contundencia con el madero fue determinante. Los Dodgers, en cambio, supieron aprovechar su experiencia en juegos de postemporada, respaldados por figuras como Freeman, Betts y Smith, quienes marcaron la diferencia en un duelo que podría ser clave en el rumbo de la serie.

Freddie Freeman abrió el marcador en la Serie | AP