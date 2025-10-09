Bad Bunny atrapa una pelota durante juego de los Yankees en postemporada

Bad Bunny continúa en el centro de la atención mediática tras una serie de apariciones destacadas en los últimos días. Luego de confirmarse su participación en el show del medio tiempo del Super Bowl LX y su presencia en el programa Saturday Night Live, el artista puertorriqueño volvió a robarse los reflectores, esta vez en el Yankee Stadium, durante la postemporada de las Grandes Ligas de Béisbol.

La noche del martes, Benito Martínez Ocasio asistió al Juego 3 de la Serie Divisional de la MLB entre los New York Yankees y los Toronto Blue Jays. Desde los asientos detrás del pentágono, el intérprete de “Tití Me Preguntó” fue testigo de la remontada del equipo local, que terminó imponiéndose por 9-6 ante la novena canadiense.

Bad Bunny estuvo en un partido de MLB | CAPTURA

Así fue la pelota que atrapó Bad Bunny

El momento más comentado de la velada llegó cuando un batazo de foul de Anthony Santander se dirigió directamente hacia la zona donde se encontraba Bad Bunny. Aunque la red de protección evitó que la pelota avanzara con fuerza, la esférica logró colarse entre las gradas y rebotó a escasos centímetros del cantante.

Entre la confusión por saber quién se quedaría con la pelota, fue el propio Bad Bunny quien la levantó del suelo y la mostró al público con una sonrisa. El instante fue captado por las cámaras de televisión y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando miles de reacciones de fanáticos y espectadores.

Bad Bunny es la celebridad del momento | AP

¿Bad Bunny es aficionado al beisbol?

No es la primera vez que el artista demuestra su afición por el beisbol. En 2022 participó en el Juego de Celebridades de la MLB, realizado como parte de las actividades del Juego de Estrellas, donde compartió el campo con exjugadores y figuras del espectáculo.

Además, en su disco Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana, Bad Bunny incluyó referencias a nueve peloteros de las Grandes Ligas, reafirmando su vínculo con el deporte que practicó en su juventud antes de dedicarse por completo a la música.

Bad Bunny estuvo en el partido de Nueva York | CAPTURA

En otras ocasiones también ha hecho guiños al beisbol en su estilo y presentaciones. Durante su Tiny Desk Concert, el cantante portó una camisa con la ilustración de un bateador y un receptor, una muestra más de su conexión con el diamante.

Incluso en la canción “NUEVAYoL”, Benito menciona a los Yankees, a los Mets y al dominicano Juan Soto, actual jugador estrella y poseedor del contrato más costoso en la historia de la MLB, consolidando así su identidad ligada tanto a la música como al beisbol.

Bad Bunny ha manifestado su afición por el beisbol en el pasado | AP