Aaron Judge supera a Barry Bonds y se convierte en el nuevo rostro de poder en la MLB

El capitán de los New York Yankees, Aaron Judge, está firmando una temporada histórica en 2025 que lo coloca como el heredero legítimo del trono que alguna vez ocupó Barry Bonds. Con números que parecían imposibles de alcanzar y, lo más importante, logrados sin polémicas ni sombras de dopaje, Judge está reescribiendo la narrativa del béisbol moderno y consolidándose como el nuevo rostro de poder en la MLB.

Judge ha roto los récords de Bonds en 2025 | AP

Estadísticas, récords y favoritismo al MVP

Judge no solo lidera la Liga Americana en jonrones, también encabeza métricas avanzadas que lo colocan en un nivel de élite pocas veces visto. Con un wRC+ de 232, un OBP de .500 y un SLG de .725, el jardinero se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para los lanzadores rivales. En duelos recientes frente a Astros, Blue Jays, Tigers y Red Sox, acumuló 14 hits y cinco cuadrangulares, siendo el motor ofensivo de los Yankees.

Más allá de su poder, lo que distingue a Judge es su disciplina en el plato y su capacidad para generar turnos de calidad. Su impacto no se mide solo en jonrones, sino en el valor total que aporta al equipo: métricas como el WAR y el Win Probability Added (WPA) confirman que cambia el destino de los partidos. Con este rendimiento, es el principal candidato al MVP de la Liga Americana.

Festejo reciente de Judge | AP

Aaron Judge vs Barry Bonds: dos épocas, dos narrativas

Mientras que Barry Bonds será recordado por sus 73 jonrones en una temporada y sus estadísticas irreales, su carrera quedó marcada por la polémica de la era de los esteroides. En contraste, Judge está construyendo su legado con constancia, limpieza y sin controversias, lo que lo convierte en la cara de una nueva era de superestrellas.

Además de su rendimiento ofensivo, Judge ha demostrado ser un líder dentro y fuera del terreno. Su ética de trabajo, influencia en el clubhouse y compromiso con el deporte lo han transformado en un referente para las nuevas generaciones. En un momento en que la MLB busca figuras que representen sus valores y futuro, el número 99 de los Yankees se erige como el sucesor natural del trono que Barry Bonds dejó vacío.

Judge ha conseguido dichos logros de manera más limpia | AP