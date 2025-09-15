“Ciudad de los campeones” :Diablos Rojos del México abarrotaron el Ángel de Independencia

El conjunto Escarlata se adjudicó el bicampeonato de la LMB

Diablos Rojos del México abarrotaron el Ángel
Diablos Rojos del México abarrotaron el Ángel | X:DiablosRojosMX
Ramiro Pérez Vásquez
15 de Septiembre de 2025

Los Diablos del México lograron conquistar el bicampeonato en la Serie del Rey de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) tras barrer la serie ante Charros de Jalisco, los ‘Pingos’ sellaron el título en Guadalajara 4-0.

Los capitalinos consolidaron la corona especial en el aniversario número 100 de la LMB y su celebración no podía ser menor así que los aficionados decidieron abarrotar el Ángel de la Independencia para festejar el título 18.

Celebración de la afición en Jalisco l X:DiablosRojosMX

Ciudad de campeones 

Una cantidad considerada se dieron cita al Ángel, una tradición que se ha hecho costumbre por equipos de la capital en sus festejos, y ahora los ‘Pingos’ también hicieron lo propio y lanzaron un mensaje en redes sociales: “La ciudad de los campeones”.

La ‘Pandilla Escarlata’ refrendó el título con una impecable serie ante los Charros de Jalisco con un roster de grandes figuras como Robinson Canó, José Marmolejos, Arístides Aquino, José Pirela, entre otros.

LMB l X:DiablosRojosMX

Histórico

Los capitalinos consiguieron su cuarto bicampeonato en su historia después de las conquistas en las campañas 1973-74, 1987-1988, 2022-2023 y 2024-2025.

Los campeones tras el título 18 de la novena dejó como campeón de bateo a Carlos Sepúlveda (.395), de dobletes a Robinson Canó (32), Allen Córdoba (48) en bases robadas, Tomohiro Antaku (22) en salvamentos y Juan Carlos Gamboa (.993) en PCT defensivo.
 

Beisbol l X:DiablosRojosMX

Béisbol
LMB

LO ÚLTIMO

 