Diablos Rojos del México son el equipo profesional más ganador en nuestro país ¿Quiénes le siguen?

La noche de este domingo, los Diablos Rojos del México se coronaron como campeones de la Liga Mexicana de Beisbol por decimoctava ocasión, convirtiéndose así en la franquicia más ganadora en los deportes profesionales de nuestro país.

La novena dirigida por Lorenzo Bundy consiguió su título número 18, superando los 17 que tenían los Naranjeros de Hermosillo, que son el equipo más ganador en la historia de la Liga Mexicana del Pacífico, quienes ganaron su último campeonato en la temporada 2024.

Naranjeros estaba igualado con Diablos | LMP

El año pasado, los Diablos se convirtieron en el equipo deportivo profesional más ganador de la Ciudad de México cuando lograron su campeonato 17, con el que dejaron en segundo lugar a las Águilas del América, equipo de la Liga MX que tiene 16 campeonatos nacionales en sus vitrinas.

América es el más ganador en Liga MX | MEXSPORT

La Liga MX Femenil es el campeonato que tiene a la cuarta franquicia más ganadora del deporte profesional mexicano, Tigres Femenil tiene seis campeonatos, mientras que (detrás de las regias) se encuentra Fuerza Regia de Monterrey, que se ha coronado como campeón en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de México en cinco ocasiones.

Los equipos profesionales que menos campeonatos tiene en una liga mexicana, son los Mayas de la Ciudad de México, los Caudillos de Chihuahua y los Mexicas (también de la CDMX) que tienen dos títulos de la Liga Nacional de Futbol Americano.

Tigres Femenil es el cuarto equipo más ganador en México | MEXSPORT

Borregos Salvajes domina en ONEFA

En el futbol americano colegial, que es una de las ligas más longevas de nuestro país, los Borregos Salvajes del Tec de Monterrey son el equipo que más títulos de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano tiene, con un total de 13 estrellas.

Antes de la instauración de la ONEFA, los Pumas CU habían ganado 22 campeonatos nacionales, la Organización se creó en 1978, donde el equipo de la Universidad Nacional solo ha podido obtener cinco estrellas, la última en 2017.

Fuerza Regia es el más ganador en la LNBP | MEXSPORT