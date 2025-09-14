¡A lo grande! José Urquidy volvió al montículo de MLB tras dos años de ausencia

El mazatleco José Urquidy volvió al montículo de la MLB en la victoria de Detroit Tigers 2-0 sobre los Miami Marlins, el jugador de 30 años lo hizo en plan grande ponchando a su primer rival que se le puso enfrente.

El lanzador se quedó a lo largo de 1.1 innings retirando a cuatro bateadores, ponchando a dos, para debutar de buena forma con los Tigres. Además utilizó sus cinco pitcheos; recta, sinker, cutter, slider y cambio.

Una larga espera

Urquidy regresó a un juego de la MLB tras dos años de ausencia tras una cirugía en el codo derecho en 2024. Su última participación en las mayores fue en la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 2023.

Cabe mencionar, que los Astros colocaron al mexicano en waivers después de esa temporada y terminó firmando un contrato de un año con Detroit, en donde participó en diez juegos de rehabilitación en ligas menores antes de su regreso.

Ansiaba con su regreso

José Urquidy ansiaba volver así lo demostró en sus declaraciones ante Detroit News previo al juego ante Miami Marlins: “Estoy bastante ansioso. Estoy emocionado. No sé cómo va a ser. He esperado tanto tiempo por esto y he tenido tanto apoyo de mi familia y ellos están aquí”.

“No sé cómo va a ser. Tal vez simplemente voy a llorar. Es una mezcla de emociones declaró el pitcher demostrando la carga de emociones tras una larga ausencia en el diamante de las Grandes Ligas.

