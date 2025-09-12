El mexicano José Urquidy regresa a la MLB

Detroit incorporó al pitcher derecho tras su lesión en 2023

José Urquidy en su última etapa con Astros
José Urquidy en su última etapa con Astros | @Astros
Associated Press (AP)
12 de Septiembre de 2025

Los Tigres de Detroit reincorporaron el viernes al pitcher derecho José Urquidy, quien no ha lanzado en las Grandes Ligas desde 2023 y se encontraba en la lista de lesionados desde entonces.

&nbsp;José Urquidy en los Astros I @astros

Urquidy pasó sus primeras cinco temporadas con los Astros de Houston y participó en 79 juegos, 70 como abridor. También acumuló 46 innings y un tercio de labor en 15 apariciones en postemporada.

El mexicano de 30 años lanzó por última vez en las mayores en la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 2023, cuando los Astros fueron eliminados por los Rangers de Texas. Se sometió a una cirugía en el codo derecho en junio de 2024.

@tigers

Los Astros colocaron a Urquidy en waivers después de esa temporada y el derecho de Mazatlán firmó un contrato de un año con los Tigres. Urquidy participó en diez juegos de rehabilitación en ligas menores con los Tigres antes de su convocatoria.

A fin de hacer espacio a Urquidy, los Tigres colocaron a Sawyer Gipson-Long en la lista de lesionados de 15 días debido a un problema de rigidez en el cuello. Los Tigres de Detroit reincorporaron el viernes al pitcher derecho José Urquidy, quien no ha lanzado en las Grandes Ligas desde 2023 y se encontraba en la lista de lesionados.

Urquidy en Ligas menores I X

TE PUEDE INTERESAR

Ocho empleados de los Tigres de Detroit son acusados de conducta inapropiada hacia mujeres

Beisbol | 10/09/2025

Ocho empleados de los Tigres de Detroit son acusados de conducta inapropiada hacia mujeres
Duelo Astros vs Yankees

Beisbol | 04/09/2025

Framber Valdez se disculpa con el mexicano César Salazar tras golpearlo con un pitcheo
Mujer le quita pelota a niño en el Phillies vs Marlins; los equipos premian al pequeño aficionado

Beisbol | 05/09/2025

Mujer le quita pelota a niño en el Phillies vs Marlins; los equipos premian al pequeño aficionado
Te recomendamos
Benjamín Gil tras la derrota de Charros en la Serie del Rey: “Somos mejor equipo que Diablos”
Béisbol
MLB

LO ÚLTIMO

 