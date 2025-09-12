El mexicano José Urquidy regresa a la MLB

Los Tigres de Detroit reincorporaron el viernes al pitcher derecho José Urquidy, quien no ha lanzado en las Grandes Ligas desde 2023 y se encontraba en la lista de lesionados desde entonces.

Urquidy pasó sus primeras cinco temporadas con los Astros de Houston y participó en 79 juegos, 70 como abridor. También acumuló 46 innings y un tercio de labor en 15 apariciones en postemporada.

El mexicano de 30 años lanzó por última vez en las mayores en la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 2023, cuando los Astros fueron eliminados por los Rangers de Texas. Se sometió a una cirugía en el codo derecho en junio de 2024.

Los Astros colocaron a Urquidy en waivers después de esa temporada y el derecho de Mazatlán firmó un contrato de un año con los Tigres. Urquidy participó en diez juegos de rehabilitación en ligas menores con los Tigres antes de su convocatoria.

A fin de hacer espacio a Urquidy, los Tigres colocaron a Sawyer Gipson-Long en la lista de lesionados de 15 días debido a un problema de rigidez en el cuello.

