¡Paliza escarlata! Diablos Rojos aplastan a Charros en el Juego 2 y viajan a Jalisco con gran ventaja

Con una pizarra de doble dígito, los Diablos Rojos del México apalearon 12-1 a los Charros de Jalisco en el segundo juego de la Serie del Rey. Con esto, los Pingos se acercan al bicampeonato y se marchan al Estadio Panamericano con la misión de terminar ahí temporada.

En una noche memorable, Allen Córdova prendió en fuego su madero al irse de 5-4, incluyendo un cuadrangular, dos carreras y cuatro producidas. José Marmolejos también fue clave con cuatro imparables en cuatro turnos y dos carreras anotadas, mientras que el pitcheo escarlata respondió a la altura para encaminar la ventaja de 2-0 rumbo a la visita en Guadalajara.

Los Diablos aprovecharon los errores del rival | IMAGO 7

El duelo arrancó con tensión desde la lomita. Zac Grotz, por los Charros, y Justin Courtney, por los Diablos, colgaron ceros en las dos primeras entradas hasta que, en la tercera, Robinson Canó abrió el marcador con un batazo productor que llevó a Allen Córdova al plato.

Los dirigidos por Benjamín Gil respondieron de inmediato gracias al empuje de Mateo Gil, quien anotó la del empate. Sin embargo, en la quinta, Córdova volvió a hacer daño con un cuadrangular solitario que devolvía la ventaja a los capitalinos.

Charros se quedaron sin respuesta en el Harp | IMAGO 7

El marcador permanecía cerrado hasta que, en el séptimo rollo, los Diablos explotaron: Río Ruiz remolcó a Marmolejos con un doble, Carlos Pérez empujó dos más y él mismo timbró la sexta.

Todavía, la Pandilla Escarlata desencadenó otro rally, ahora de seis carreras en la octava tanda para sentenciar la paliza 12-1. La novena escarlata se marcha a Jalisco donde se disputarán los juegos 3 y 4 el próximo 13 y 14 de septiembre.

Los Diablos dominaron por completo en casa | IMAGO 7