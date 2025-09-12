Benjamín Gil le resta importancia a la afición de Diablos: "No pesan y que les quede bien claro"

Tras la derrota de los Charros de Jalisco en el segundo juego de la Serie del Rey, el manager Benjamín Gil lanzó un mensaje directo a la afición escarlata y a quienes atribuyen el dominio de los Diablos Rojos del México al apoyo en las tribunas.

"Las aficiones no pesan y que les quede bien claro. El juego se juega entre las rayas, ahí es donde sucede todo", aseguró el timonel.

Gil cuestionó el supuesto impacto de la afición escarlata en el desarrollo del partido: "La afición de Diablos no estaba metida en el juego cuando íbamos 2-1. O sea, ¿nomás pesaron en séptima y octava? Ayer, ¿nomás pesaron en la primera y segunda? ¿Los mandaron a callar y que no aplaudieran el resto del juego? ¿Dejaron de trabajar las bocinas en la tercera entrada? Entonces, ¿dónde está el peso?".

El manager de los tapatíos recalcó que no se debe restar mérito a lo hecho por los jugadores del México en el diamante: "Comprendo lo que dicen, pero no quieran hacer que es la afición, porque les voy a decir algo: le están quitando crédito a los jugadores de Diablos".

Finalmente, recordó que el club escarlata siempre ha tenido gran respaldo en las gradas, pero eso no siempre se traduce en títulos: "Si han tenido buena afición los Diablos todos los años, ¿por qué no ganaron el campeonato en 2019, 21, 22, 23 hasta el año pasado? A menos que digan que no tenía buena afición antes".

Con esta postura, Gil intenta cambiar la narrativa y enfocar la atención en lo deportivo, en medio de una Serie del Rey que podría escapársele frente a su propia afición.