Benjamín Gil tras la derrota de Charros en la Serie del Rey: “Somos mejor equipo que Diablos”

Pese a la derrota en el primer juego de la Serie del Rey, Benjamín Gil, manager de los Charros de Jalisco, se mostró tranquilo y convencido de que su equipo es superior a los Diablos Rojos del México.

“Fuimos el mejor equipo. Ellos ganaron, definitivamente, pero para nosotros me quedó bien claro que somos el mejor equipo”, aseguró el timonel tras el 8-4 en contra en el Estadio Alfredo Harp Helú.

Gil reconoció que los errores en el arranque del juego fueron determinantes, al darle ventaja a los capitalinos.

“Nosotros no jugamos bien dos entradas y todo el crédito para ellos. Ellos aprovecharon lo que dijimos ayer Lorenzo (Bundy) y yo: nosotros nos equivocamos en la segunda entrada y un buen equipo, ¿qué hace? Aprovecha las equivocaciones. Entonces, crédito para ellos, que aprovecharon”, apuntó.

Pese a ello, el manager sinaloense se mostró confiado de cara al resto de la serie. “La verdad que me siento bien tranquilo, me sentí bien tranquilo durante el juego porque yo estaba viendo qué estaba sucediendo y lo que me quedó bien claro es que somos mejor equipo”, sentenció.