Ricardo Arjona sorprende al recorrer el diamante de los Mets en Nueva York

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona sorprendió a sus seguidores al compartir una experiencia única en el estadio de los Mets de Nueva York, donde pudo recorrer el diamante y vivir de cerca la historia del icónico lugar. El artista, reconocido por su amor al deporte, describió su visita como un momento lleno de emociones y recuerdos ligados a su pasado como jugador de béisbol.

Durante su recorrido, Arjona no solo conoció las instalaciones, sino que también protagonizó un momento especial junto a Teresita, una empleada del estadio, quien lo invitó a cantar una de sus canciones más conocidas.

Arjona se encuentra de gira por Nueva York | IG: @ricardoarjona

Ricardo Arjona y su vínculo con el béisbol

El intérprete de "Historia de un taxi" reveló que en su juventud también practicó béisbol, lo que le dio un significado especial a su visita al estadio de los Mets. En sus redes sociales, agradeció la oportunidad de caminar por el diamante y conocer a fondo las instalaciones, destacando el profesionalismo y la calidez del personal que lo recibió.

Arjona expresó que "entre todas las cosas que hice en mi vida también jugué béisbol", dejando ver que esta experiencia fue más que una simple visita turística, se trató de un reencuentro con un deporte que alguna vez formó parte de su historia personal. Su mensaje fue acompañado por imágenes y videos que rápidamente se viralizaron.

Un dueto inesperado y una invitación al Madison Square Garden

El momento más emotivo de la jornada llegó cuando Teresita, una trabajadora del estadio que lleva décadas en el lugar, lo animó a interpretar junto a ella el tema Fuiste tú. Caminando por las instalaciones, compartieron risas y complicidad, mientras él la calificaba como una "belleza que trabaja por aquí".

El encuentro no terminó ahí, ya que Arjona sorprendió a Teresita con una invitación personal para asistir a su concierto en el Madison Square Garden, uno de los recintos más importantes de Nueva York.