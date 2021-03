José Urquidy: 'Mi meta es lanzar más de 200 entradas en 2021'

En julio del año pasado, José Urquidy vivió una pesadilla al contagiarse de Coronavirus, y no precisamente por los síntomas, sino porque perdió ritmo de juego y valioso tiempo en una temporada recortada por la pandemia. Reflexivo, el mazatleco se miró al espejo y se prometió aprovechar cada segundo de su vida, por lo que el receso lo aprovechó al máximo poniéndose a dieta para volver a Houston en forma y pidió matrimonio a su novia, como parte de ese proceso de crecimiento que espera culminar ganándose la confianza de Dusty Baker.

Fue el 12 de febrero cuando entre la música del mariachi y con un ramo de rosas que su pareja Estefanía le dio el sí. Un eslabón de la sólida cadena de crecimiento tanto personal como profesional del lanzador de los Astros, quien confía en lanzar más de 200 entradas en 2021, algo que espera conseguir tras bajar de peso y ponerse en forma para así afrontar este nuevo reto en su vida.

“Ya me comprometí con mi novia antes de venirme para acá. Casi siempre cuando me vengo para acá hago una cena familiar y ya tenía eso planeado hace tres meses atrás. y dije ‘bueno, se lo voy a dar en esa cena que siempre hago antes de irme’, y fue algo muy bonito, ya me voy a casar con ella si Dios quiere”, contó en una videoconferencia.

“Fue un año muy difícil, el pasado, en lo personal porque me dio Covid-19. Estuve un tiempo sin hacer nada, ponerme listo en dos semanas y fueron movimientos muy rápidos por los que pasé, pero este año es muy importante para mí, será una temporada larga porque voy a tener que lanzar muchos innings y sí, tengo que consolidarme para ya aquí partir y estar consolidando en Grandes Ligas. Me siento sano y solamente es competir, tratar de ganar juegos”, abundó.

Es así que la temporada naciente será la más importante de su carrera, pues con más espacio en la baraja de lanzadores, tiene la oportunidad de establecerse con los Houston Astros, a donde llegó en 2019, cuando apareció en nueve encuentros en temporada regular, siete de ellos como abridor, acumulando 41 entradas. Ese año, por si fuera poco, abrió un encuentro de Serie Mundial y lanzó de relevo en otro, por lo que la meta está puesta en superar esa proeza.

“El lineup es muy bueno, con mucha calidad, la gente latina tiene experiencia, igual que la de Estados Unidos, han dado de qué hablar. Igual el bullpen es muy bueno, han llegado jugadores nuevos en la rotación de abridores estamos bien empezando con Greike, McCullers; pero en lo personal veo al equipo muy bien, que tiene ganas de ganar, muy motivado y creo que vamos a dar muy buen show este año”, aseguró.

“Y sí, mi meta es lanzar 200 innings o más, que creo que sí los puedo lanzar en una temporada completa y lo puedo hacer porque estoy sano, aunque todo puede pasar, lesiones las tenemos a la vuelta de la esquina pero mi cuerpo y mente está enfocado en estar sano y lanzar muchos innings”, añadió.

