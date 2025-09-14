¡4000 imparables para Robinson Cano!

El dominicano registró una de las mejores marcas en la LMB

Robinson Cano tras sus 4000 hits
Robinson Cano tras sus 4000 hits | @DiablosRojosMX
Aldo Martínez
14 de Septiembre de 2025

Los Diablos Rojos del México siguen intratables, no solo están a una victoria de consagrarse bicampeones de la Serie del Rey, sino también que si jugadores continúan mostrando su calidad y batiendo todas las marcas posibles.

Cano en la Serie del Rey 2025 I @DiablosRojosMX

4000 hits y contando

Durante la Serie del Rey 2025, durante el duelo contra los Charros de Jalisco, en el Estadio Alfredo Harp Helú, el originario de República Dominicana, Robinson Cano, consiguió una marca para los libros de historia del béisbol que podría cerrar con el campeonato.

Todo se suscitó en la parte alta de la Quinta entrada, cuando Cano conectó un batazo a Luis Rodríguez y logró llegar a primera, sin embargo, la cosa no quedó ahí, ya que esté hit significó el 4000 en su carrera en el deporte profesional en casi dos décadas.

Estos registros van desde las ligas menores hasta las mayores; incluyendo ligas que van desde las Dominicanas, Liga Mexicana de Béisbol y Serie del Caribe. Asimismo incluyen las participaciones internacionales como el Clásico Mundial de Béisbol y la Baseball Champions League.

Cano ha tenido una trayectoria importante en el deporte americano, portando las playeras de grandes equipos, tanto de la MLB como de la LMB, siendo los Yankees, Mariners, Padres de San Diego y ahora los escarlatas del México.

@DiablosRojosMX

El mexicano José Urquidy regresa a la MLB
