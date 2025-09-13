Checo Pérez lanzará la primera bola en juego entre Dodgers y Phillies

La noticia del regreso de Sergio 'Checo' Pérez trascendió fronteras. El impacto del piloto mexicano en la cultura automovilística es innegable, aunque también logró entrar en otros deportes, como lo es el béisbol de las Grandes Ligas.

El nuevo piloto de Cadillac será el encargado de lanzar la primera bola en el juego entre Los Angeles Dodgers y Philadelphia Phillies. El jalisciense se subirá a la lomita el próximo 17 de septiembre, para el cierre de la serie entre dos de los equipos más fuertes dentro de la Liga Nacional.

Ohtani | AP

Segundo piloto mexicano en lanzar una bola este año

Checo no fue el primer piloto nacional en tener uno de los más grandes honores dentro de las Grandes Ligas, ya que Patricio O'Ward, piloto de Arrow McLaren, también lo hizo hace unos meses. El regiomontano, subcampeón de IndyCar 2025, lanzó en el juego entre New York Yankees y Texas Rangers.

Cadillac y el destino del mexicano

Sergio Pérez se convirtió en el nuevo piloto de Cadillac junto a Valtteri Bottas, para la Temporada 2026 de la Fórmula 1. El mexicano y el finlandes intentarán tener grandes números el siguiente año, aunque la tarea no será nada sencilla.

La primera prueba importante de ambos pilotos y del monoplaza de la escudería estadounidense será el 8 de marzo de 2026. Tanto Pérez como Bottas intentarán demostrar que su historia aún no termina, pese a su avanzada edad.

Checo Pérez | @SChecoPerez