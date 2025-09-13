Serie del Rey 2025: ¿cuándo y dónde ver Juego 4 entre Diablos Rojos del México y Charros de Jalisco?

La Temporada 100 de la Liga Mexicana de Béisbol está cerca de su final, pero el monarca aún no se conoce. Después de que los Diablos Rojos del México mostraron su gran poderío ofensivo; mientras que Charros de Jalisco no pudo hacer lo propio en el Harp Helú.

Sin embargo, la Serie del Rey ahora se trasladó a Jalisco, para que el equipo local trate de propinar el mismo nivel de chocolate que recibieron ante Los Pingos. La novena jalisciense tendrá el apoyo de toda su gente en el Estadio Panamericano.

Diablos Rojos del México | IMAGO7

A falta del Juego 3, el Juego 4 podría ser el definitorio para el Bicampeonato de la novena escarlata. Lorenzo Bundy sabe de la importancia de las siguientes 18 entradas, en las que el trofeo 108 Costuras espera.

¿Cuándo y dónde ver Juego 4 entre Diablos Rojos del México y Charros de Jalisco?

Fecha: Domingo 14 de septiembre

Horario: 17:00 horas (tiempo del centro de México)

Lugar: Estadio Panamericano, Jalisco

Transmisión: Canal 6, ESPN, TVC Deportes, Hi Sports y AyM Sports

Charros de Jalisco | IMAGO7