¿Cuándo y dónde ver el Juego 3 entre Charros de Jalisco vs Diablos Rojos? EN VIVO

La Serie del Rey 2025 cumplió con creces las expectativas. Desde el Play Ball el miércoles 10 de septiembre, Diablos Rojos y Charros regalaron emociones que todo fanático del besibol disfrutó, ahora, se podría presenciar un momento histórico desde Guadalajara.

Luego de que el México derrotara en sus dos juegos en casa a los Charros, todo parece indicar que se viene una barrida por parte del actual campeón, sin embargo, los de Jalisco querrán impedirlo en casa a toda costa.

Desde el Estadio Panamericano de Jalisco, todo se definirá en el tercer juego de la serie, ahora con solo dos opciones: una barrida que dejaría a unos históricos Diablos como bicampeones del diamante, o el inicio de un regreso que hace soñar a los del norte.

¿Cuándo y dónde ver el Juego 3 entre Charros de Jalisco vs Diablos Rojos?

FECHA: Sábado 13 de septiembre.

Sábado 13 de septiembre. HORA: 18:00

18:00 LUGAR: Estadio Panamericano, Jalisco, Guadalajara.

Estadio Panamericano, Jalisco, Guadalajara. TRANSMISIÓN: ESPN, Canal 9, DISNEY+

