Diablos Rojos gana el Juego 3 y toma ventaja de 3-0 en la Serie del Rey

Con dos ataques con los que sumaron seis carreras y otra gran jornada de su pitcheo, los Diablos Rojos del México vencieron 7-2 a los Charros de Jalisco en el Juego 3 de la Serie del Rey, con lo que toman ventaja de 3-0 en el duelo por el título de la LMB.

Festejo del México en el Juego 3 | Imago7

Dominio endiablado

La Pandilla Escarlata volvió a desplegar un beisbol completo en todas las facetas del juego, con una ofensiva de 10 hits, cuatro de ellos home runs, actuación que se combinó con salida de 5.0 entradas y solo dos carreras del abridor Brooks Hall, más 4.0 innings en blanco del bullpen, combinación que resultó en una victoria que pone a los Diablos a un triunfo del título y el bicampeonato.

Carlos Pérez se voló la barda en dos ocasiones, Allen Córdoba y José Pirela lo hicieron una vez cada uno para encargarse de seis de las siete anotaciones del México, que ahora tiene un dominio de 27-7 en el balance de carreras admitidas y aceptadas en esta Serie del Rey. Pirela finalizó con cuatro carreras producidas.

Los Diablos se acercan poderosamente al bicampeonato | Imago7

El abridor Brooks Hall se encargó de cinco entradas, en las que le pegaron tres hits y aceptó dos anotaciones, con una base y cuatro ponches, un trabajo que le permitió al manager Lorenzo Bundy recurrir a su bullpen en el orden en que lo ha usado en estos playoffs: Kevin Gordy, Jimmy Yacabonis, JC Mejía y Tomohiro Anraku (todos con una entrada sin daño).

Charros fue el encargado de abrir el marcador al anotar dos veces en la tercera entrada, mientras que la ofensiva roja despertó con cuatro anotaciones en la cuarta, dos en la quinta y una en la novena, para completar la noche de siete carreras.

La victoria de los Diablos está bastante cerca | Imago7

Ahora, Diablos y Charros tienen agendado el cuarto enfrentamiento de esta Serie del Rey este domingo a partir de las 17 horas, teniendo a Efraín Contreras como el pitcher abridor por los capitalinos, mientras Eduardo Vera será el pitcher de los Charros.