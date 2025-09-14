¡Bienvenidos a los Playoffs! Milwaukee Brewers se coloca en las eliminatorias

Las Grandes Ligas comienza a hacerse viejas, pues desde su arranque en julio ya han pasado algunos meses, ahora los equipos piensan en llegar a la etapa más importante del torneo, la postemporada, meta que los Milwaukee Brewers han alcanzado.

Equipo de Milwaukee I @Brewers

De un mal a arranque al primer calificado

Todos los astros se alinearon para el equipo de Milwaukee, pues no solo llevan un racha de 91-58, pues también la suerte les sonríe, esto luego de que los Meets cayeran ante los Ranger, lo que significó la clasificación de los cerveceros.

El equipo Milwaukee está cerca de acariciar cuarto título de la División Central de la Liga Nacional en los últimos cinco años, por lo que la expectativa es grande, aun más, sabiendo cómo iniciaron, con un rotundo pie izquierdo.

@Brewers

El peor de las Grandes Ligas

El arranque de los cerveceros significó uno de los peores en la historia de la MLB, pues caer cuatro veces consecutivas y permitiendo 47 carrera, los metió junto con los Cardenales en el peor arranque, ahora casi tres meses después están dando vuelta al ruedo y podrían cerrar un final de temporada brillante.

Con la calificación en puerta, la novena de Milwaukee se coloca como uno de los más regulares en toda la campaña, dando profundidad y seguridad a sus fanáticos quienes sueñan con un campeonato más allá del nacional.

@Brewers