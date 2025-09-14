¡Bicampeonato a la diabla! Diablos Rojos del México se coronan en la Serie del Rey

Los Diablos Rojos del México levantaron su título 18 de Liga Mexicana de Beisbol tras barrer a Charros de Jalisco en la Serie del Rey 2025. Tras ganar 7-3 en el Juego 4, la novena comandada por Lorenzo Bundy se convirtió en el equipo profesional más ganador del país y terminó por escribir con letras de oro su nombre en la temporada del Centenario de LMB, además de lograr un histórico bicampeonato.

Con 18 títulos de Liga Mexicana de Beisbol, la Novena Escarlata superó los 17 campeonatos de Liga Mexicana del Pacífico que tienen los Naranjeros de Hermosillo. En cuanto a trofeos de liga, el equipo que le sigue es América en Liga MX con 16, seguidos de Tomateros de Culiacán con 13 y Chivas con 12. Así, además de ser el máximo ganador en el país, también amplió su dominio en LMB, pues dejó más atrás a Tigres de Quintana Roo con 12 trofeos.

Diablos logró un campeonato con cuatro victorias consecutivas | Imago7

Imponente victoria escarlata

Ya en este Juego 4, la decisión ganadora se la llevó Nick Vespi, a pesar de que solo enfrentó a un bateador. Efraín Contreras, quien abrió el juego para los Escarlatas, se quedó a un solo out de aspirar a la victoria, pues lanzó 4.2 innings, en los cuales solo permitió dos hits, el mismo número de bases por bolas, no concedió carreras y ponchó a seis bateadores. Posteriormente, los relevistas estelares de los Pingos ‘cerraron la cortina’ y no dejaron que se igualara el juego.

Entre Kevin Gowdy, Jimmy Yacabonis, Jean Carlos Mejia y Tomohiro Anraku sacaron las últimas cuatro entradas. Por otro lado, el abridor de Charros, Eduardo Vera, se adjudicó la derrota luego de solo trabajar el primer inning y conceder tres hits, dos bases por bolas y tres carreras, con las cuales dejó en una desventaja a su equipo de la cual ya no se pudieron levantar.

Contreras ayudó en las primeras entradas del juego definitivo | Imago7

En cuanto al desarrollo del encuentro, la novena visitante logró apagar el Estadio Panamericano muy rápido en el juego. En la primera entrada, Carlos Sepúlveda y Allen Córdoba se embazaron tras negociar la base por bolas. Posteriormente, Julián Ornelas pegó un sencillo por el jardín derecho, el cual produjo la primera rayita del juego. Luego, José Marmolejos pegó un elevado por el jardín en territorio de foul que terminó por provocar la segunda carrera del juego.

Con susto incluido

Un capítulo después, los Diablos Rojos hicieron daño nuevamente y extendieron su ventaja con un rally de tres carreras. Primero, José Pirela pegó un doble, para luego anotar con un hit de Rio Ruíz. Después, ya con dos outs, Juan Carlos Gamboa conectó otro doble y Sepúlveda nuevamente negoció un pasaporte, para que tanto él como el ‘Haper’ anotaran con un extra base de Allen Córdoba y así poner la pizarra 5-0 a favor de la visita.

Charros opuso poca resistencia en el último juego de la temporada | Imago7

Tras esto, la Novena Escarlata atacó de nueva cuenta en el quinto rollo, pues José Marmolejos, con Robinson Canó en base, pegó su cuarto jonrón de estos playoffs y puso el 7-0 en el marcador. En la baja del mismo inning, Lorenzo Bundy decidió darle salida al abridor de los Pingos, Efraín Contreras, para empezar a cerrar el juego con los relevistas de confianza.

Para el último out de la quinta entrada subió a la lomita Nick Vespi. En el sexto rollo, Kevin Gowdy colgó el cero, al igual que Jimmy Yacabonis en el séptimo capítulo. Para la octava entrada, Jean Carlos Mejía tomó la bola y tras un pequeño descontrol, tuvo que salir para darle paso al cerrador estelar de Diablos, Tomohiro Anraku.

4-0 en la Serie del Rey le otorgan la victoria a los Diablos

Con dos en base, el relevista japonés subió a la lomita y con cuenta de 2-0 permitió un cuadrangular de tres carreras de Dwight Smith Jr., con lo que el juego se ponía 7-3. Aún con ventaja cómoda, Anraku se paró en el montículo en el noveno rollo y Drew Stankiewicz le hizo daño de inmediato con un hit. Sin embargo, con su recta poderosa y su slider dominante, apagó el peligro y consagró a los Diablos Rojos del México como campeones de Liga Mexicana de Beisbol por 18va vez en su historia.