Dave Roberts, manager de Dodgers, muestra arrepentimiento tras jugar con pelotero lesionado

Will Smith apareció bateando por última vez con Los Angeles Dodgers en la victoria del equipo sobre los Colorado Rockies el 9 de septiembre. La ausencia del catcher se debe a que fue colocado en la lista de lesionados de 10 días, razón por la cual Dave Roberts, manager de la novena angelina, se culpó por dicha decisión.

Roberts colocó a Smith para jugar, pese a que el pelotero estadounidense mostró molestias en su mano derecha. Después de que se confirmó la contusión ósea de Will, Roberts comentó ante los medios su frustración.

Will Smith | AP

"Creo que en retrospectiva definitivamente lo hubiéramos hecho diferente. Con la información que tuvimos, pensamos que podía jugar. Pero después del dolor y la inflamación, la decisión fue inevitable", comentó Roberts.

La decisión de alinear a Smith ante Colorado se debió a que en primera instancia sus resultados fueron negativos. "Los rayos X fueron negativos. La mayoría de las contusiones se superan rápido, pero esta se ha extendido más de lo esperado. Queríamos evitar que su mecánica de tiro y bateo se viera comprometida".

Los Angeles Dodgers | AP

Esperanzado en la recuperación

Sin embargo, Dave Roberts mostró cierta esperanza en la recuperación del catcher de Los Angeles Dodgers. "Seguimos siendo optimistas porque todos los estudios son negativos. Creemos que con descanso, Will volverá a estar al 100% muy pronto".