Diablos Rojos vs Charros de Jalisco EN VIVO Serie del Rey 2025 Juego 4

Diablos Rojos y Charros de Jalisco se verán las caras este domingo para afrontar el Juego 4 de la Serie del Rey 2025 de la Liga Mexicana de Beisbol.
Este choque será decisivo, pues podría encaminar el bicampeonato de los Pingos o dar esperanzas de remontar para los tapatíos.
SIGUE EN VIVO LAS ACCIONES MÁS IMPORTANTES:
Line Up
¡Lista la novena escarlata! 👹
Diablos Rojos presenta su lineup para el juego 4️⃣ de la Serie del Rey 2025 presentada por @G500Mx 🤴 #CienAñosSiendoElRey 👑 pic.twitter.com/EAv4PYcr5y
— Liga Mexicana de Beisbol (@LigaMexBeis) September 14, 2025
¡Preparados los tapatíos! 🤠
Los Charros ya tienen listo su lineup para el juego 4️⃣ de la Serie del Rey 2025 presentada por @G500Mx 🤴 #CienAñosSiendoElRey 👑 pic.twitter.com/YBoXnhrCl7
— Liga Mexicana de Beisbol (@LigaMexBeis) September 14, 2025