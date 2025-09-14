Afición de los Diablos Rojos del México celebran el campeonato en el Ángel de la Independencia

La parcialidad escarlata salió a las calles de la Ciudad de México para celebrar el bicampeonato de los Diablos

La afición de los Diablos celebra el campeonato en el Ángel
La afición de los Diablos celebra el campeonato en el Ángel | FOTO TOMADA DEL VIDEO
Marcos Olvera García
14 de Septiembre de 2025

Este domingo, en Jalisco, los Diablos Rojos del México se coronaron como bicampeones de la Liga Mexicana de Beisbol tras barrer a los Charros en la Serie del Rey.

Luego del triunfo de los escarlatas, la afición de los Diablos Rojos salió a las calles de la Ciudad de México (específicamente al Ángel de la Independencia) donde celebran el bicampeonato de la novena escarlata.

Los Diablos se consagraron campeones de la Serie del Rey | IMAGO7
Los Diablos se consagraron campeones de la Serie del Rey | IMAGO7

Entre cantos, porras y vítores, además de cláxones que suenan por los automovilistas que van por la zona, la parcialidad del equipo más ganador en la historia del deporte profesional en México celebra la obtención de la decimoctava estrella en el palmarés de los Diablos Rojos del México.

Los Pingos hicieron historia con la obtención de su campeonato 18, mismo que representa superar los 17 títulos de los Naranjeros de Hermosillo, los 16 de las Águilas del América y los seis que tiene Tigres Femenil.

Los Diablos se consagraron campeones de la Serie del Rey | IMAGO7
Los Diablos se consagraron campeones de la Serie del Rey | IMAGO7

TE PUEDE INTERESAR

Lorenzo Bundy, manager de los Diablos habló sobre el bicampeonato

Beisbol | 14/09/2025

Lorenzo Bundy tras el bicampeonato de Diablos: "A disfrutar y a pensar en el siguiente"
José Marmolejos fue nombrado MVP de la Serie del Rey

Beisbol | 14/09/2025

José Marmolejos tras ser nombrado MVP en la Serie del Rey: "Una bendición de dios"
¿Quiénes son los máximos ganadores de la Liga Mexicana de Beisbol?

Beisbol | 14/09/2025

¿Quiénes son los máximos ganadores de la Liga Mexicana de Beisbol?
Te recomendamos
Lorenzo Bundy tras el bicampeonato de Diablos: "A disfrutar y a pensar en el siguiente"
Béisbol
Diablos Rojos
LMB

LO ÚLTIMO

 