Lorenzo Bundy tras el bicampeonato de Diablos: "A disfrutar y a pensar en el siguiente"

Este domingo los Diablos Rojos del México vencieron a los Charros de Jalisco para barrer la Serie del Rey y coronarse en la Liga Mexicana de Beisbol, después del triunfo Lorenzo Bundy, manager de la novena escarlata, aseguró que ya piensan en el siguiente campeonato.

El timonel de los pingos, después de la coronación de su equipo, aseguró que ya tiene claro lo qué tienen que hacer para que la siguiente temporada los escarlatas puedan volver a la Serie del Rey y levantar el título número 19, además de enviarle un mensaje a Benjamín Gil, manager de los Charros.

Los Diablos se coronaron en la Serie del Rey | IMAGO7

"Muy contento, este grupo de muchachos no se cansan de ganar, ellos pueden hacer ajustes, han hecho las cosas bien y es muy importante, dos es mejor que tres, vamos a disfrutar este y vamos a ponernos listos para el próximo año. Benji es amigo mío, para mí es uno de los mejores managers mexicanos que hay, muchas felicidades a Benji y mucha suerte", sentenció el manager de la novena escarlata

